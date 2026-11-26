한울원자력본부가 22년째 김장 나눔을 이어가며 울진지역 취약 계층의 겨울나기 지원에 나섰다.

한울본부는 지난 25일 울진군 북면 흥부시장 주차장에서 임형진 대외협력처장과 황이주 울진군수, 백태진 울진군새마을회장, 자원봉사자 등 200여 명이 참여한 가운데 ‘2026 사랑의 김장 나누기 행사’ 를 개최했다.

이날 담근 김치 4500포기는 지역 취약계층 1000세대에 3000포기, 사회복지시설 12곳에 1500포기씩 전달할 예정이다.

특히 김장에 사용된 배추와 고춧가루 등 식재료를 지역 농산물로 마련해 취약 계층 지원 뿐 아니라 지역 농가의 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

황이주 울진군수는 “한울본부의 지속적인 나눔 실천에 깊이 감사드리며, 앞으로도 지역의 어려운 이웃들을 위해 김장나눔행사가 지속되기를 바란다”고 감사를 표했다.

임형진 한울본부 대외협력처장은 “오늘 함께 담근 김치가 이웃들의 겨울 나기에 조금이 나마 도움이 되길 바란다”며 지역 주민에게 실질적으로 도움이 되는 사회 공헌 활동을 지속해 나갈 뜻을 밝혔다.