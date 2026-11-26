▲대구성서경찰서가 26일 KB국민은행 내당동금융센터를 방문해 신종 사기 범죄의 추가 피해를 예방한 직원 A씨에게 감사장을 전달하고 있다ⓒ대구성서경찰서

은행원의 세심한 관찰과 신속한 신고가 2억5천만원에 달하는 추가 사기 피해를 막았다.

대구성서경찰서는 지난 26일 KB국민은행 내당동금융센터를 찾아 사기 피해 예방에 기여한 직원 A씨에게 감사장을 전달했다고 밝혔다.

사건은 지난달 27일 오전 10시54분께 발생했다. 당시 은행을 방문한 고객은 현금 2억5천만원을 인출하겠다고 요청했다.

거래 내역을 확인하던 A씨는 해당 고객이 전날인 26일에도 5차례에 걸쳐 약 1천900만원을 송금한 사실을 발견했다.

평소와 다른 거액의 인출과 잇따른 송금에 사기 가능성을 의심한 A씨는 고객을 설득했지만, 고객이 인출 의사를 굽히지 않자 즉시 112에 신고했다.

현장에 출동한 경찰이 거래 경위를 확인한 결과, 고객은 인터넷을 통해 알게 된 인물로부터 여성을 소개해 주겠다는 말을 듣고 돈을 보낸 것으로 파악됐다.

이미 약 1천900만원을 송금한 상태였으며, 앞서 지난달 16일에도 유사한 사기 피해가 의심돼 경찰에 신고한 이력이 있었다.

당시 관련 사건을 수사하던 성서경찰서 신종사기수사팀은 현장 경찰과 상황을 공유하고 추가 인출과 송금을 중단하도록 고객을 설득했다.

경찰은 계좌 지급정지 등 추가 피해 방지 조치도 안내했다.

결국 은행 직원의 의심에서 시작된 신속한 신고와 경찰의 현장 대응으로 2억5천만원의 추가 인출을 막을 수 있었다.

손영혁 성서경찰서장은 “금융기관 직원의 세심한 거래 확인과 적극적인 신고가 거액의 추가 피해를 예방했다”며 “금융기관과의 협력을 강화해 각종 신종 사기 범죄로부터 시민의 재산을 보호하겠다”고 말했다.