영덕대게·울진대게·포항 과메기 등 지역 수산물 고부가가치화 기대

경북의 대표 수산물을 고부가가치 명품 브랜드로 육성하기 위한 제도적 장치가 마련된다.

지역 수산물의 품질 경쟁력을 높이고 소비자 신뢰를 확보해 어업인 소득 증대로 연결하겠다는 취지다.

경북도의회 서재원 의원(포항6·국민의힘)이 지난 25일 제367회 제2차 정례회에서 대표 발의한 ‘경상북도 명품수산물 육성 및 지원 조례안’이 농수산위원회 심사를 통과했다.

경북은 영덕대게와 울진대게, 포항 과메기 등 전국적인 인지도를 확보한 수산물을 보유하고 있다.

그러나 지역의 명성에 걸맞은 품질 관리와 브랜드 차별화, 안정적인 판로 확보를 위한 정책적 지원은 여전히 과제로 꼽혀 왔다.

이번 조례안은 단순히 생산량을 늘리는 방식에서 벗어나 품질과 안전성, 희소성을 갖춘 수산물의 브랜드 가치를 높이는 데 초점을 맞췄다.

이는 가격 경쟁보다는 소비자가 품질을 인정하고 합당한 가격을 지불하는 시장 환경을 조성하겠다는 방향이다.

주요 내용은 도지사 명품수산물 인증제 도입을 비롯해 인증 기준과 취소 절차 마련, 인증 제품의 품질 사후관리, 육성·지원계획 수립 등이다. 관련 기관과 단체에 대한 재정 지원 근거도 포함됐다.

특히 인증 이후에도 품질을 지속적으로 관리할 수 있는 체계를 마련한다는 점에서 기존 지역 수산물의 브랜드 경쟁력을 강화하는 계기가 될지 주목된다.

서재원 의원은 “명품수산물 육성을 위해서는 객관적인 품질과 안전성, 소비자 신뢰가 선행돼야 한다”며 “이번 조례가 경북 수산업의 부가가치를 높이고 어업인 소득 향상에 기여하기를 기대한다”고 말했다.

조례안은 오는 12월 9일 경북도의회 본회의에서 최종 의결 절차를 밟을 예정이다.