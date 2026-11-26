관급자재 납품 계약을 둘러싸고 수천만 원의 뇌물을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 권기창 경북 안동시장의 전 소통비서관에게 1심에서 실형이 선고됐다.

대구지법 안동지원 형사1부(부장판사 이정목)는 26일 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 등 혐의로 구속기소된 전 안동시청 소통비서관 조모(56) 씨에게 징역 5년과 벌금 1억 원, 추징금 1680만 원을 선고했다. 앞서 대구공소청 안동지청은 지난달 22일 열린 결심공판에서 조 씨에게 징역 10년과 벌금 3억9650만 원, 추징금 986만 원을 구형한 바 있다.

조 씨는 안동시 소통비서관으로 재직할 당시 관급자재 납품 계약 수주 과정에 개입해 7930만 원 상당의 금품을 수수한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

경북경찰청은 지역 토착비리 단속 과정에서 관련 첩보를 입수해 수사에 착수했으며, 조 씨 측에 현금다발이 전달된 정황 등을 확보해 구속 송치했다.

조 씨 측은 재판 과정에서 금품을 받은 사실은 인정하면서도 직무 관련성과 대가성을 부인했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다.

이번 실형 선고로 권 시장 주변 인사들의 잇따른 구속과 사법처리로 불거진 안동시의 공직기강과 시정 운영의 책임 문제가 다시 도마 위에 오를 것으로 보인다.

권 시장의 친동생과 정책보좌관, 시 산하기관 이사 등 측근 6명이 공직선거법 및 정치자금법 위반, 산불 이재민 임시주택 납품 관련 알선수재 등 각기 다른 혐의로 구속됐다.

특히 지난 6·3 지방선거 국민의힘 안동시장 후보 경선을 앞두고 불거진 공무원 동원 책임당원 모집 의혹과 관련해 시청 공무원과 산하기관 직원 등 20여 명이 공소청에 송치됐으며, 권 시장의 부인 역시 피의자 신분으로 경찰 수사를 받고 있다.

권 시장 본인에 대한 수사도 이어지고 있다. 경북경찰청 반부패경제범죄수사2대는 지난 18일 공직선거법 위반 혐의로 권 시장에 대한 사전구속영장을 신청했으나, 공소청 안동지청은 지난 24일 피의자의 방어권 보장 필요성과 건강 상태 등을 고려해 영장을 청구하지 않았다.

구속영장이 청구되지 않았다고 해서 권 시장에 대한 범죄 혐의가 해소된 것은 아닌 만큼 향후 경찰의 수사 결과와 공소청의 기소 여부에 관심이 쏠리고 있다.

이런 가운데 권 시장은 오는 27일까지 병가를 내고 약 한 달째 시청을 비우고 있다. 앞서 안동지역 시민사회단체와 산불피해대책위원회 등은 지난 16일 안동시청 앞에서 기자회견을 열고 잇따른 비리 의혹으로 유례없는 시정 위기가 초래됐다며 권 시장의 해명과 즉각적인 사퇴를 촉구했다.

측근들의 잇따른 구속에 이어 전 소통비서관에 대한 1심 실형 선고까지 내려지면서 안동시의 인사·계약 행정 전반에 대한 객관적인 점검과 검증이 필요하다는 문제도 제기될 수 있다.