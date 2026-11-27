(좌측부터) DGIST 성시준 소재원천연구본부장, 루미엔 서태민 부대표ⓒDGIST

인공지능(AI) 반도체의 성능 경쟁이 치열해지면서 반도체 칩 자체만큼이나 칩과 칩을 얼마나 빠르고 효율적으로 연결하느냐가 중요한 기술 과제로 떠오르고 있다. 이러한 반도체 산업의 난제를 해결할 새로운 기술이 대구경북과학기술원(DGIST)에서 탄생해 세계 무대의 주목을 받고 있다.

기업 현장에서 출발한 기술적 고민이 대학의 교육·연구 역량과 만나 세계 최고 수준의 혁신 성과로 이어진 것이다.

주인공은 DGIST 공학전문대학원에 재학 중인 서태민 루미엔㈜ 부대표다. 성시준 DGIST 공학전문대학원 겸무교수(소재원천연구본부장)의 지도를 받아 개발한 'AI 칩 패키징용 다층 유리 기판 인터포저(MLG·Multi-Layer Glass Interposer)'가 세계 최대 가전·IT 전시회인 'CES 2027'에서 최고 혁신상(Best of Innovation)을 수상하는 성과를 거뒀다.

이번 수상은 단순히 신기술 하나가 국제무대에서 인정받았다는 의미를 넘어선다. 산업 현장에서 기업인이 직접 마주한 기술적 한계를 대학의 연구 과제로 발전시키고, 이를 세계 시장이 주목하는 혁신 기술로 완성했다는 점에서 산학협력 교육의 새로운 가능성을 보여줬다는 평가다.

특히 해당 기술은 CES의 'Computer Hardware & Components' 부문에서 최고점을 받으며 기술 경쟁력을 인정받았다. 최고 혁신상은 세계를 선도할 만한 창의성과 기술적 완성도, 혁신성을 갖춘 제품과 기술에 주어지는 상이다.

이번 수상의 핵심인 MLG 기술은 AI 반도체의 고질적인 문제로 꼽히는 데이터 병목 현상을 해결하기 위한 차세대 패키징 기술이다.

AI 반도체는 프로세서와 고대역폭메모리(HBM), 칩렛 등 여러 반도체 부품을 하나의 패키지 안에 촘촘하게 연결해야 한다. AI 연산량이 폭발적으로 증가하면서 이들 부품 사이의 데이터 전송 속도와 연결 효율을 높이는 것이 반도체 성능을 좌우하는 핵심 과제가 됐다.

서 부대표가 개발한 기술은 여러 겹의 유리 기판에 전기 신호가 이동하는 경로를 분산 배치해 제한된 공간에서 더 많은 데이터를 효율적으로 주고받을 수 있도록 설계됐다.

기술의 차별점은 연결 방식에 있다. 복잡한 전해도금 공정에 의존하지 않고 솔리드 구리 코어를 활용해 기판의 수직 연결을 완성했다. 총 5장의 유리층을 쌓아 올려 7개의 금속 배선층을 형성하고, 미세한 선폭과 간격까지 구현해 고성능 컴퓨팅(HPC)에 필요한 초고집적 3차원 연결 기술을 확보했다.

쉽게 말해 여러 반도체 부품을 더 좁은 공간에 촘촘하게 배치하면서도 데이터가 오가는 길은 넓고 효율적으로 확보한 셈이다. AI 반도체의 성능을 높이기 위한 차세대 패키징 시장에서 주목할 만한 기술로 평가받는 이유다.

이번 성과가 더욱 눈길을 끄는 것은 연구의 출발점이 대학 연구실이 아닌 기업의 생산·기술 현장이라는 점이다.

구미에 소재한 루미엔에서 부대표로 활동하는 서태민 학생은 기업 현장에서 마주한 기술적 한계를 DGIST 공학전문대학원의 학위 과정 연구 주제로 발전시켰다. 성시준 교수의 지도 아래 문제를 구체화하고 기술적 해결책을 찾아가는 과정을 거쳐 세계적인 기술상을 받는 성과로 연결했다.

대학에서 배운 이론을 현장에 적용하는 수준을 넘어 현장의 문제 자체를 연구 주제로 삼고, 대학의 전문 연구 역량을 활용해 기술의 완성도를 높인 것이다.

성시준 겸무교수는 "이번 성과는 공학전문대학원만의 독창적인 커리큘럼을 바탕으로 지역 기업 리더가 현장에서 겪는 기술적 난제를 함께 고민하고 지도해 이뤄낸 값진 결실"이며, "산업 현장의 고민을 대학의 연구·교육 역량으로 풀어낸 성과가 세계 무대에서 인정받게 돼 매우 기쁘다"고 말했다.

서태민 부대표도 "공학전문대학원의 실무 중심 수업과 프로젝트, 교수님의 지도를 통해 새로운 제품 개발의 핵심 아이디어를 구체화할 수 있었다"며, "이번 CES 최고 혁신상 수상을 발판으로 글로벌 반도체 패키징 시장 진출에 속도를 내고 차세대 패키징 기술을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

DGIST 공학전문대학원은 기업 재직자가 현업에서 겪는 기술적 한계를 학위 과정의 연구 주제로 삼고, 교수진이 문제 정의부터 성과 검증까지 전 과정을 밀착 지원하는 현장 중심 교육 모델을 운영하고 있다. 대학의 교육과 연구가 기업의 실질적인 기술 혁신으로 이어지도록 설계한 것이 특징이다.

이번 수상은 이러한 교육 모델이 실제 산업 현장에서 어떤 성과를 만들어낼 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례가 됐다.

루미엔은 이번에 개발한 MLG 기술의 본격적인 양산을 목표로 국내외 반도체 기업들과 협력망을 확대하고 있다. CES 2027 현장에서는 MLG 샘플을 전시해 글로벌 기업 관계자와 투자자들에게 기술력을 선보이고 사업화 가능성을 적극적으로 알릴 계획이다.

기업의 고민에서 시작된 작은 기술적 질문이 대학의 연구를 만나 세계가 주목하는 혁신으로 성장했다. 지역 기업과 대학이 함께 만든 이번 성과가 구미를 넘어 글로벌 반도체 패키징 시장에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.