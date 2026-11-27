▲대구공업대학교 사회복지경영계열이 지난 25일 월성재가노인돌봄센터와 산학협력 협약을 체결하고 있다ⓒ대구공업대

화분에 흙을 채우고 작은 식물을 조심스럽게 심는 어르신들의 얼굴에 웃음꽃이 피었다. 학생들은 어르신 곁에 앉아 식물을 가꾸는 방법을 알려드리고, 어르신들은 흙과 식물을 만지며 자연스럽게 이야기를 나눴다. 단순한 원예 활동이지만 손끝을 움직이고 서로 소통하는 과정 자체가 치매 예방과 정서적 안정에 도움을 주는 시간이었다.

대구공업대학교 사회복지경영계열이 대학 강의실을 벗어나 지역 노인복지 현장에서 배움과 나눔을 동시에 실천했다.

대구공업대학교(총장 이별나) 사회복지경영계열(계열장 김영자)은 지난 25일 월성재가노인돌봄센터와 산학협력 협약을 체결하고 지역사회 노인복지 증진과 사회복지 전문인력 양성을 위한 협력에 나섰다.

이번 협약에 따라 양 기관은 정기적인 봉사활동을 비롯해 학생들의 사회복지 현장실습과 취업 연계 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

대학은 학생들에게 실제 복지 현장을 경험할 기회를 제공하고, 센터는 사회복지 분야에 대한 이해와 실무 역량을 갖춘 인적 자원을 확보할 수 있어 지역 복지서비스의 질을 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

이날 협약식은 서류에 서명하는 것으로 끝나지 않았다. 협약과 함께 어르신들을 위한 치매예방 원예치료 프로그램도 진행해 산학협력의 의미를 현장에서 직접 보여줬다.

치매극복 선도대학인 대구공업대는 치매케어 지도자 양성 과정을 통해 배출한 치매케어지도자를 중심으로 프로그램을 운영했다. 센터 이용 어르신들은 반려식물을 직접 만지고 심으며 자신만의 작은 화분을 가꾸는 시간을 가졌다.

식물을 심고 돌보는 과정은 손과 눈의 협응력, 집중력 등 인지 기능을 자극하고 정서적 안정에도 도움을 줄 수 있다. 여기에 학생들과 어르신들이 자연스럽게 대화를 나누면서 세대 간 소통과 사회적 교류까지 이어졌다.

학생들에게도 이번 활동은 교실에서 배운 사회복지 이론을 현장에 적용해 보는 생생한 실습의 장이 됐다. 어르신들의 반응을 살피고 눈높이에 맞춰 소통하면서 사회복지사에게 필요한 공감과 배려, 현장 대응 능력을 익힐 수 있었기 때문이다.

김영자 계열장은 "앞으로도 월성재가노인돌봄센터와 긴밀히 협력해 학생들이 현장에서 배우고 성장할 수 있도록 지원하겠다"며, "지역사회 복지 증진에 기여하는 활동도 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

대학의 전문 교육과 지역 복지기관의 현장 경험이 만나 학생들에게는 실무 역량을 키우는 기회를, 어르신들에게는 일상 속 활력과 따뜻한 교류를 선물했다. 이번 협약이 일회성 행사를 넘어 지역사회 돌봄의 든든한 협력 모델로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.