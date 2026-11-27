▲민주당 대구시당 로고ⓒ민주당 대구시당

대구로페이 발행 규모를 둘러싼 더불어민주당 대구시당과 대구시의 공방이 이어지고 있다.

민주당 대구시당이 지역화폐 발행액을 2조 원으로 확대해야 한다고 요구하자 대구시가 재정 여건상 어렵다는 내용의 참고자료를 배포했고, 민주당은 이를 다시 반박하며 공개토론을 제안했다.

민주당 대구시당은 대구시가 제시한 재정자립도와 채무 현황만으로는 대구로페이 발행 확대가 어렵다는 주장을 설득하기 힘들다고 지적했다.

민주당이 문제 삼은 것은 지역별 재정자립도와 1인당 지역화폐 발행액의 관계다.

대구시 자료에 따르면 대구는 시민 1인당 12만 8000원의 지역화폐를 발행했으며 재정자립도는 35.2%로 전국 7위다.

반면 광주는 1인당 85만 1000원을 발행했지만 재정자립도는 33.9%로 대구보다 낮은 8위, 부산 역시 1인당 61만9000원을 발행하고도 재정자립도는 37.3%로 대구와 큰 차이가 없다는 게 민주당의 설명이다.

민주당은 이 같은 수치를 근거로 재정자립도만을 이유로 대구로페이 확대가 어렵다고 설명하는 것은 설득력이 부족하다고 주장했다.

채무 문제에 대해서도 반론을 제기했다.

대구시 채무가 2023년부터 2025년까지 3년 연속 감소했으며, 대구시가 제시한 2027년 예산안 기준 채무비율 20.7%도 지방재정위기관리제도의 채무비율 주의 기준인 25%보다 낮다는 것이다.

민주당 대구시당은 이러한 수치를 종합하면 지역화폐 확대의 걸림돌은 단순한 재정 문제가 아니라 대구시의 정책적 판단과 예산 배분 우선순위에 있다는 입장이다.

특히 지역화폐는 소비자에게는 실질적인 할인 혜택을 제공하고, 소상공인에게는 매출 증대와 지역 내 소비 촉진을 기대할 수 있는 민생 정책인 만큼 재정 여건만을 이유로 확대 가능성을 닫아서는 안 된다고 강조했다.

민주당 대구시당은 추경호 대구시장에게 대구로페이 2조 원 발행을 놓고 공개토론을 공식 제안했다. 대구시가 주장하는 재정적 어려움의 실체를 따져보고, 발행 확대에 필요한 재원 마련 방안과 현실적인 대안을 함께 논의해 시민들의 판단을 받자는 취지다.

민주당 대구시당은 "지금은 흑묘, 백묘를 가릴 때가 아니다"며 "시민에게 실질적으로 도움이 되는 정책이라면 여야를 떠나 필요한 시기에 신속하게 추진해야 한다"고 밝혔다.

이어 "올해가 얼마 남지 않은 만큼 대구시는 지역화폐 발행이 불가능한 이유만 찾을 것이 아니라 가능한 대안을 마련하는 데 적극적으로 나서야 한다"며, "대구시가 강조하는 민생 안정이 구호에 그치지 않고 지역화폐 발행 확대라는 구체적인 정책과 예산으로 이어질 수 있도록 끝까지 노력하겠다"고 덧붙였다.

지역화폐 2조 원 발행을 둘러싼 이번 논쟁은 단순한 발행 규모를 넘어 대구시의 재정 운용 방향과 민생경제 지원의 우선순위를 둘러싼 정책 논쟁으로 확산하는 모양새다. 양측이 공개토론에 나설지, 재원 마련을 위한 구체적인 대안을 제시할지 주목된다.