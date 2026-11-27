▲고령군 대가야 고분ⓒ고령군

대가야의 고도(古都) 고령이 역사문화자원을 지역경제의 새로운 성장 동력으로 키우기 위한 발판을 마련했다.

유네스코 세계유산에 등재된 가야고분군과 대가야의 역사, 가야금과 우륵 등 지역 고유의 문화자원을 관광산업과 연결해 고령을 대표하는 역사문화 관광도시로 육성한다는 구상이다.

고령군은 지난 25일 중소벤처기업부 지역특화발전특구위원회 심의에서 '고령 대가야 역사문화특구' 지정이 최종 확정됐다.

이번 특구 지정은 대가야의 역사적 정체성을 보존하는 데 머물지 않고, 이를 관광객 유치와 지역 내 소비, 일자리 창출로 연결하는 지역 발전 전략이라는 점에서 의미가 있으며, 특구 대상지는 대가야읍 주요 문화·관광지를 중심으로 약 96만㎡ 규모로서, 군은 이곳을 중심으로 3개 특화사업과 11개 세부사업을 추진해 역사문화 콘텐츠와 관광산업을 유기적으로 연결할 계획이다.

사업의 첫 축은 '대가야 역사문화 중심지 재건'이다.

세계유산과 고도 지정의 가치를 바탕으로 대가야의 역사적 정체성을 체계적으로 보존하고 활용해 고령을 대표하는 역사·문화·관광 거점으로 육성한다는 계획과 함께, 대가야 축제 등 기존 문화관광 자원과도 연계해 방문객들이 고령의 역사와 문화를 폭넓게 경험할 수 있도록 할 방침이다.

두 번째는 '현의나라 K-컬처 거점화' 사업이다.

고령을 대표하는 전통 예술자원인 가야금과 악성 우륵을 현대적인 문화콘텐츠로 재해석하는 것이 핵심이다. 전통음악을 공연과 전시, 체험 프로그램 등으로 확장해 과거의 문화유산을 오늘날 관광객이 즐길 수 있는 콘텐츠로 발전시킨다는 구상이다.

세 번째는 '문화관광 연계 지역 활력 창출' 사업으로, 관광객이 역사 유적을 둘러보는 데 그치지 않고 여행과 체험, 먹거리, 숙박 등 지역의 다양한 서비스를 이용하도록 유도해 관광 소비가 지역 소득으로 이어지는 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다.

특구 지정에 따른 규제특례도 사업 추진에 힘을 보탤 전망이다.

고령군은 도로교통법과 도로법, 공원녹지법, 건축법, 지방재정법 등 5개 법률에 대한 규제특례를 적용받게 된다. 이를 통해 지역 축제와 문화행사 개최, 세계유산 탐방거점센터 조성 등 관련 사업을 추진하는 과정에서 행정절차를 간소화하고 사업 실행력을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 이번 특구 지정은 고령이 최근 확보한 역사문화 분야의 성과를 하나의 지역 발전 전략으로 연결한다는 점에서 주목된다.

2023년 가야고분군의 유네스코 세계유산 등재에 이어 2024년 대가야 고도 지정, 그리고 이번 역사문화특구 지정까지 이어지면서 고령은 역사적 가치와 문화적 경쟁력을 지역 성장의 자산으로 활용할 기반을 넓히게 됐다.

고령군은 앞으로 현재 추진 중인 국가정책사업과 지역 현안사업을 특구 사업과 연계해 시너지 효과를 높이고, 관광산업 활성화와 일자리 창출 등 지역경제 전반으로 성과를 확산시킨다는 방침이다.

정광호 고령군수 권한대행은 "이번 대가야 역사문화특구 지정은 고령이 보유한 대가야의 역사문화적 가치를 지역의 성장 동력으로 발전시키는 중요한 계기가 될 것"이며, "지역의 차별화된 역사·문화·관광 콘텐츠를 통해 군민이 체감할 수 있는 지역경제 활성화와 지속가능한 지역발전을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.

대가야의 천년 역사를 간직한 고령이 이제 그 역사적 가치를 지역경제의 실질적인 성장으로 연결하는 새로운 도전에 나섰다. 유적을 보존하는 도시에서 역사와 문화가 관광과 소비, 일자리로 이어지는 도시로 도약할 수 있을지 관심이 모아진다.