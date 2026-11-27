▲대구시 선거관리위원회 전경ⓒ박용 기자

지역 체육계를 이끌 수장을 뽑는 지방체육회장 선거가 다음달에 잇따라 실시된다. 지역 체육 발전과 생활체육 활성화를 이끌 회장을 선출하는 만큼 후보자들의 정책 경쟁과 공정한 선거 관리에도 관심이 쏠리고 있다.

대구선거관리위원회는 12월 16일 시·도체육회장선거와 12월 23일 시·군·구체육회장선거를 각각 위탁받아 관리한다고 27일 밝혔다.

이번 선거는 2020년 12월 국민체육진흥법 개정으로 지방체육회장선거를 선관위가 의무적으로 위탁 관리하도록 제도가 바뀐 이후 두 번째로 실시되는 위탁선거다. 앞서 2022년 첫 위탁선거에 이어 이번에도 선관위가 후보자 등록부터 투·개표, 위반행위 단속까지 선거관리 전반을 맡는다.

후보자 등록 일정은 선거 유형에 따라 다르다. 시·도체육회장선거는 12월 3일부터 4일까지, 시·군·구체육회장선거는 12월 10일부터 11일까지 이틀간 진행된다. 등록 신청은 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 관할 선관위에서 할 수 있다.

후보자들의 선거운동도 각각 11일간 진행된다. 시·도체육회장선거는 12월 5일부터 15일까지, 시·군·구체육회장선거는 12월 12일부터 22일까지다.

선거운동은 후보자 본인만 할 수 있다. 허용된 방법은 선거공보 게시를 비롯해 어깨띠와 윗옷 착용, 전화 통화와 문자메시지 전송, 체육회 홈페이지와 전자우편 등 정보통신망 이용, 명함 배부와 지지 호소 등이다.

선거 당일에는 체육회 선거운영위원회가 주관하는 후보자 소개와 소견 발표가 진행되며, 이후 같은 장소에서 현장투표가 실시된다. 투표시간은 오후 1시부터 5시 사이에서 관할 선관위와 해당 지방체육회가 협의해 결정한다.

당선인은 투표 종료 후 개표를 거쳐 결정된다. 개표 결과는 관할 선관위가 지방체육회 선거운영위원회에 인계하며, 최종 당선인 결정은 해당 선거운영위원회가 맡는다.

선관위는 공정한 선거 분위기 조성을 위해 위반행위 단속에도 힘을 쏟을 방침이다. 특히 금품 제공과 매수, 기부행위 등 중대한 선거 위반행위에 대해서는 엄중하게 대응하기로 했다.

중앙선관위는 대한체육회와 지방체육회, 관계기관과 긴밀히 협력해 선거를 공정하고 정확하게 관리하겠다고 밝혔다.

지역 체육계의 대표를 선출하는 이번 선거가 금품이나 조직 동원 경쟁이 아닌 체육 발전을 위한 정책과 비전 중심으로 치러질 수 있을지 주목된다. 선관위는 후보자와 선거인 모두 깨끗한 선거문화 정착에 적극적으로 참여해 줄 것을 당부했다.