▲이인선 의원(대구 수성구을)ⓒ이인선 의원 사무실

수능 부정행위를 막겠다는 정부의 대응이 오히려 학교 현장에 또 다른 갈등과 부담을 낳고 있다는 비판이 국회에서 제기됐다.

부정행위를 엄정하게 단속하는 것은 당연하지만, 정부의 일관성 없는 정책과 현실을 고려하지 않은 지침이 학생들 사이에 감시와 불신을 키우고 교사들에게는 사실상 '시험 단속 책임'까지 떠넘기고 있다는 지적이다.

국회 교육위원회 국민의힘 간사인 이인선 의원(대구 수성구을)은 27일 열린 국민의힘 원내대책회의에서 이재명 정부의 대학수학능력시험(수능) 관리 대책을 정면으로 비판했다.

이 의원이 문제 삼은 것은 부정행위 신고 포상금 정책의 잇따른 변경이다. 정부가 당초 '최대 1억 원'으로 제시했던 신고 포상금 기준을 대통령 발언 이후 '건당 최소 1억 원'으로 바꿨다가 다시 '최대 5억 원'으로 수정하면서 정책의 기준과 신뢰성이 흔들렸다는 것이다.

이 의원은 "부정행위는 엄정하게 대처해야 한다"면서도 "신고 포상금 기준이 대통령 말 한마디에 최대 1억 원에서 건당 최소 1억 원으로 바뀌더니 다시 최대 5억 원으로 뒤바뀌었다"고 지적했다. 정책의 방향과 기준이 수시로 달라지면서 학생과 학부모의 혼란만 키웠다는 주장이다.

문제는 정부의 정책 혼선이 수능 시험장에만 머물지 않는다는 점이다. 학생들 사이에서는 서로를 의심하고 부정행위를 신고하는 분위기가 조성되고, 학교 현장에서는 정기고사와 내신 시험까지 감시를 강화해야 하는 상황으로 이어지고 있다는 게 이 의원의 설명이다.

그는 이를 두고 "학생들은 서로를 의심하고 신고하게 됐고, 학교와 교사에게는 내신 시험까지 단속하고 감시하라는 부담이 떠넘겨졌다"며 "이게 과연 올바른 교육인가, 아니면 서로를 감시하며 생존 경쟁을 부추기는 '오징어 게임'인가"라고 꼬집었다.

특히 이 의원은 수능과 학교 시험의 감독 여건이 크게 다르다는 현실을 짚었다. 이번 수능에는 감독관 7만5천 명에 추가 인력 8천400명이 투입됐지만, 일선 학교의 시험장에서는 교사 한두 명이 수십 명의 학생을 감독하는 경우가 적지 않다는 것이다.

첨단 전자기기를 이용한 부정행위 가능성이 커지는 상황에서 교사 개인에게 모든 책임을 맡기는 방식으로는 실효성 있는 단속이 어렵다는 지적도 내놨다. 이 의원은 교사 82%가 첨단 기기 식별에 어려움을 호소하고 있다는 점을 언급하며, 전문 인력과 예산 지원 없이 학교에 감시 책임만 부과하는 것은 행정편의주의라고 비판했다.

결국 부정행위 방지라는 명분이 학교 현장에서는 교사의 업무 부담과 학생 간 불신으로 돌아오고 있다는 것이다. 시험의 공정성을 지키려다 정작 교육의 본질인 신뢰와 공정한 경쟁이 훼손될 수 있다는 우려도 담겼다.

이 의원은 "정부는 수능 관리 실패에 대한 책임을 인정하고 학교 현장과 소통해 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"며 "정부의 무능과 행정편의주의를 학교와 선생님의 희생으로 덮어서는 결코 안 된다"고 강조했다.

시험의 공정성을 지키는 일은 국가의 책임이다. 그러나 그 책임이 충분한 인력과 예산, 명확한 기준 없이 학교와 교사에게 전가된다면 또 다른 교육 현장의 혼란을 낳을 수밖에 없다. 부정행위 단속 강화에 앞서 정부가 먼저 일관된 정책과 현장 중심의 대책을 내놓아야 한다는 목소리가 커지는 이유다.