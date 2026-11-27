▲대구파티마병원이 지난 26일 본관 4층 링크홀에서 지역 협력의료기관 병원장과 실무자들을 초청해 '제7회 협력의료기관 초청의 날'을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구파티마병원

환자가 병원을 옮길 때마다 진료가 끊기거나 치료 정보를 다시 설명해야 하는 불편을 줄이기 위해 지역 의료기관들이 머리를 맞댔다.

중증 환자는 전문 의료기관에서 집중 치료를 받고, 급성기 치료가 끝나면 다시 가까운 병·의원에서 꾸준히 관리받을 수 있도록 지역 의료기관 간 협력체계를 강화하자는 취지다.

대구파티마병원은 지난 26일 본관 4층 링크홀에서 지역 협력의료기관 병원장과 실무자들을 초청해 '제7회 협력의료기관 초청의 날'을 개최했다.

이번 행사는 단순한 의료정보 교류를 넘어 환자가 의료기관을 이동하는 과정에서 진료 공백을 최소화하고, 지역 의료기관들이 환자를 함께 책임지는 협력 방안을 찾기 위해 마련됐다.

첫 번째 강연에서는 정숙경 진료협력센터 UM이 '의료전달체계와 진료협력센터의 역할'을 주제로 의료전달체계 개편에 따른 지역 의료기관의 역할과 진료 의뢰·회송 시범사업 참여 절차를 소개했다.

특히 환자의 중증도에 따라 적절한 의료기관으로 신속하게 의뢰하고, 급성기 치료를 마친 환자는 거주지와 가까운 병·의원으로 돌아가 지속적인 진료를 받을 수 있도록 의료기관 간 정보를 공유하는 것이 중요하다고 강조했다.

최신 의료기술에 대한 관심도 이어졌다.

비뇨의학과 김재수 로봇수술센터장은 '로봇수술의 새로운 기준, Da Vinci 5를 만나다'를 주제로 올해 대구파티마병원이 도입한 다빈치5의 주요 기능과 임상 적용 사례를 소개와 함께, 첨단 로봇수술 장비가 실제 진료 현장에서 어떻게 활용되는지 설명하며 참석자들의 이해를 도왔다.

최근 관심이 높아진 비만치료도 주요 화두였다. 류마티스내과 강종완 진료협력센터장은 '비만치료의 시대, 위고비와 마운자로 제대로 알기'를 주제로 두 약제의 작용 원리와 체중 감량 효과, 사용 시 주의사항 등을 설명했다.

강 센터장은 비만치료가 단순히 체중을 줄이는 데 그쳐서는 안 된다고 강조하면서, 약물치료 과정에서 근력과 영양 상태를 함께 관리하고, 체중 감량 이후에도 효과를 장기적으로 유지할 수 있도록 치료 초기부터 계획을 세워야 한다는 것이다.

참석자들은 강연 후 질의응답을 통해 진료 현장에서 겪는 궁금증과 협력 방안을 공유했다.

한 협력의료기관 관계자는 "환자를 의뢰할 때 어떤 정보를 전달해야 하는지, 치료를 마친 환자가 다시 우리 기관을 찾았을 때 무엇을 살펴야 하는지 구체적으로 생각해 보는 시간이었다"며, "진료협력센터 담당자들과 직접 만나 평소 궁금했던 점을 나눌 수 있어 뜻깊었다"고 말했다.

강종완 진료협력센터장은 "지역 환자들을 함께 돌봐 온 협력의료기관 관계자들에게 감사드린다"며, "환자가 병원을 옮길 때마다 다음 진료를 어떻게 받아야 할지 막막해하는 일이 없도록 협력의료기관과 긴밀하게 소통하겠다"고 밝혔다.

이번 행사는 첨단 의료기술과 치료 정보를 공유하는 동시에 지역 의료기관 간 협력이 환자의 치료 여정 전체를 뒷받침해야 한다는 점을 확인하는 자리였다. 병원 간 경쟁보다 환자 중심의 연결과 협력이 중요해지는 지역 의료환경에서 대구파티마병원의 진료협력 네트워크가 어떤 성과로 이어질지 주목된다.