▲대구시행복진흥사회서비스원(원장 윤영애)이 운영하는 대구시사회복지대체인력지원센터가 '2026년도 사업 운영 평가'에서 전국 17개 시·도 센터 가운데 우수기관으로 선정되고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구시행복진흥사회서비스원

사회복지시설 종사자들이 잠시 자리를 비워도 돌봄 현장이 멈추지 않도록 빈자리를 메워 온 대구의 대체인력지원 사업이 전국적으로 우수성을 인정받았다.

대구시행복진흥사회서비스원(원장 윤영애)이 운영하는 대구시사회복지대체인력지원센터가 '2026년도 사업 운영 평가'에서 전국 17개 시·도 센터 가운데 우수기관으로 선정됐다. 전국에서 우수기관으로 뽑힌 곳은 4개 센터에 불과하다.

사회복지시설은 종사자의 휴가나 교육, 병가 등으로 인력이 빠지면 남은 직원들의 업무 부담이 커지고, 이용자들의 돌봄에도 공백이 생길 수 있다. 대체인력지원센터는 이 같은 현장의 어려움을 줄이기 위해 필요한 시기에 대체인력을 파견하고, 사회복지시설이 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하는 역할을 한다.

이번 평가는 전국 시·도 센터의 사업 운영 실태와 수행 성과를 점검하고, 지역별 운영 격차를 줄여 사회복지 현장의 서비스 품질을 높이기 위해 마련됐다.

대구센터는 매월 실시하는 근무평가를 바탕으로 운영 실적과 업무 수행 역량을 체계적으로 관리해 온 점에서 높은 평가를 받았으며, 특히 사회복지시설 종사자의 휴식권을 보장하는 데 그치지 않고, 현장에 투입되는 대체인력 종사자들의 근무환경과 처우 개선에도 힘을 쏟은 점이 좋은 평가로 이어졌다.

시설 종사자에게는 안심하고 쉴 수 있는 여건을 제공하고, 대체인력에게는 안전하고 존중받는 일터를 마련해 돌봄 서비스의 연속성과 질을 함께 높였다는 점에서 의미가 크다.

윤영애 대구행복진흥원장은 "현장에서 돌봄 공백을 메워주는 대체인력 종사자들이 안전하고 존중받는 환경에서 일할 수 있도록 세심하게 살핀 결과"며, "앞으로도 종사자 처우 개선과 권익 보호를 우선해 시민이 체감하는 복지 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

우수기관으로 선정된 대구센터는 중앙사회서비스원 표창과 포상을 받게 되며, 대체인력 종사자의 근무환경 개선 사례는 전국 시·도 센터에 공유돼 확산될 예정이다.

이번 수상은 사회복지 현장의 돌봄 공백을 줄이는 일만큼 그 공백을 채우는 사람들의 근무 여건을 살피는 일도 중요하다는 점을 보여준다. 돌봄의 질은 결국 현장에서 일하는 사람의 안정적인 근무환경에서 출발한다는 점에서 대구센터의 운영 사례가 전국으로 확산될지 주목된다.