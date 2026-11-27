▲계명대 법학과 주관으로 열린 공동 학술세미나를 마친 후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다ⓒ계명대

법률은 책 속에만 존재하지 않는다.

법정에서 내려진 판결 하나가 행정기관의 권한을 어디까지 인정할지 결정하고, 재판 과정에서 오가는 한마디가 범죄피해자의 권리를 보장하는 중요한 기준이 되기도 한다. 이처럼 법률 이론과 현실의 간극을 좁히기 위해 대구 지역 법원과 대학이 한자리에 모였다.

계명대학교는 최근 성서캠퍼스 의양관 국제세미나실에서 대구고등법원·대구지방법원 및 지역 대학과 공동 학술세미나를 개최했다고 27일 밝혔다.

2008년 시작돼 올해로 이어진 공동 학술세미나는 법관들의 재판 경험과 대학의 연구 성과를 한자리에서 나누는 지역 법조계의 대표적인 학술 교류 행사로서, 올해는 계명대 법학과 주관, 강동명 대구지방법원장을 비롯한 법관과 신영수 경북대 법학전문대학원장, 서보건 영남대 법학전문대학원장, 이로리 계명대 사회과학대학장 등 법학계 인사 40여 명이 참석했다.

특히 계명대 법학과 학생 30여 명도 함께해 교과서에서 접했던 법률 이론이 실제 재판과 행정 현장에서 어떻게 적용되는지 살펴보는 기회를 가졌다.

이날 세미나의 화두는 두 가지였다. 행정기관이 위임받은 권한을 행사할 때 법적 효력은 어디까지 인정되는지, 그리고 형사재판에서 범죄피해자의 목소리는 얼마나 충분히 보장되고 있는지였다.

첫 번째 발표자로 나선 송민화 대구고등법원 판사는 특별지방행정기관이 내부적으로 위임받은 처분 권한을 자신의 이름으로 행사한 사례와 관련한 대법원 판결을 분석했다.

행정기관 내부에서 권한을 위임하는 문제는 얼핏 행정 절차의 세부 사항처럼 보이지만, 실제로는 누가 어떤 명의로 처분을 내렸는지에 따라 행정행위의 법적 효력이 달라질 수 있는 민감한 사안이다. 송 판사는 관련 판례를 바탕으로 권한 위임의 범위와 처분의 효력을 둘러싼 법적 쟁점을 짚었다.

두 번째 발표에서는 재판의 또 다른 당사자인 범죄피해자의 권리가 조명됐다.

김택수 계명대 법학과 교수는 '범죄피해자의 재판절차 진술권과 소송절차상 지위 강화 방안'을 주제로 발표했다. 형사재판이 피고인의 방어권 보장에 무게를 두는 과정에서 피해자의 의견과 목소리가 상대적으로 충분히 반영되지 못하는 문제를 살펴보고, 피해자가 재판 과정에서 실질적인 권리를 행사할 수 있는 제도적 개선 방향을 제시했다.

발표가 끝난 뒤에는 조준현 경북대 법학전문대학원 교수와 정한근 대구지방법원 부장판사가 지정토론자로 나서 학문적 해석과 실제 재판 현장의 경험을 바탕으로 의견을 주고받았다.

특히 이번 세미나는 법학자들이 판례를 분석하는 데 그치지 않고 현직 법관들과 직접 쟁점을 논의했다는 점에서 의미를 더했다. 학생들에게도 법률 조항을 외우는 공부에서 한 걸음 나아가 법이 현실의 갈등을 어떻게 해결하고 사람들의 권리를 어떻게 보호하는지 생각해 보는 시간이 됐다.

이로리 계명대 사회과학대학장은 "이번 학술세미나는 법원과 대학이 사법 현장의 경험과 학문적 연구 성과를 공유하고, 법학의 발전 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 자리"며, "앞으로도 지역 법원 및 대학과 지속적인 학술교류를 통해 법학 교육과 연구의 내실을 다지고, 학생들이 법조 현장에 대한 이해와 전문성을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

법률은 시대의 변화와 사회적 요구에 따라 끊임없이 새로운 해석과 과제를 마주한다.

법정에서 쌓인 경험이 대학의 연구로 이어지고, 학문적 논의가 다시 사법 현장에 반영되는 선순환을 만드는 것. 2008년부터 이어진 대구 지역 법원과 대학의 만남이 단순한 학술행사를 넘어 지역 법조계의 미래를 함께 고민하는 플랫폼으로 자리 잡고 있다.