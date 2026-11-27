▲성주군청 전걍ⓒ성주군

성주군이 도시의 성장 기반을 다지는 동시에 지역 대표 산업인 참외 농업의 경쟁력을 한 단계 끌어올리며 지역 발전에 속도를 내고 있다.

민간 골프장 조성과 도시재생, 농촌 생활환경 개선 등 미래 성장사업을 점검하는 한편, 시설원예 현대화와 스마트팜 보급을 통해 농업 분야에서도 전국적인 성과를 거뒀다.

도시의 외형을 키우는 사업과 농촌의 소득 기반을 강화하는 정책을 함께 추진하면서 성주의 미래를 바꾸기 위한 두 축의 전략이 가시적인 성과로 이어지고 있다는 평가다.

경북 성주군은 27일 도시계획과를 비롯한 8개 관계부서가 참석한 가운데 주요 도시 현안사업 추진 상황을 점검하고 사업별 실행 방안을 논의했다.

지난주 관광 분야 현안 점검에 이어 마련된 이번 회의는 단순히 사업 진행률을 확인하는 데 그치지 않고 지역경제 활성화와 주민 생활환경 개선, 사업 간 연계 효과까지 살피는 데 초점을 맞췄다.

회의 테이블에 오른 주요 사업은 선남·용암·수륜면 민간 골프장 조성, 미군공여구역 주변지역 지원사업, 성주읍 도시재생, 농촌협약 및 농촌공간정비사업 등이다.

특히 민간 골프장 조성은 지역 관광과 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 사업으로 관심을 모았다. 선남·용암·수륜면에서 각각 추진 중인 사업은 지역 여건과 진행 단계가 다른 만큼 일률적인 접근보다는 토지 확보와 행정절차, 지역상권에 미칠 영향 등을 종합적으로 고려해 사업별 대응 전략을 마련하기로 했다.

관광객 유입이 실제 지역 소비와 일자리 창출로 이어질 수 있도록 골프장 조성 자체뿐 아니라 주변 상권과의 연계 효과까지 살펴보겠다는 구상이다.

주민들의 일상과 직결되는 생활 인프라 사업도 주요 점검 대상이었다.

미군공여구역 주변지역 지원사업으로 추진 중인 온세대 플랫폼과 초전면 어울림복합타운, 성신원 정비사업은 사업의 속도와 완성도를 동시에 높이는 방향으로 논의가 이뤄졌다.

2027년 준공을 앞둔 온세대 플랫폼은 건물을 완공하는 데서 끝나지 않도록 시설 입주와 운영 준비까지 미리 챙기기로 했다. 초전면 어울림복합타운과 성신원 정비사업은 보상과 이주대책 등 현장에서 발생할 수 있는 문제를 조기에 해결해 사업 지연을 최소화하는 데 무게를 뒀다.

성주읍 도시재생과 농촌협약, 농촌공간정비사업 역시 지역별 특성과 주민 수요를 반영해 노후 주거환경과 생활 인프라를 개선하고 읍·면 간 생활 격차를 줄이는 방향으로 추진하기로 했다.

도시 발전의 밑그림을 그리는 동안 성주 농업은 전국적인 경쟁력을 인정받았다.

▲성주군이 농림축산식품부가 실시한 '2026년 시설원예 분야 지방정부 평가'에서 최우수 지자체로 선정되고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

성주군은 농림축산식품부가 실시한 '2026년 시설원예 분야 지방정부 평가'에서 최우수 지자체로 선정됐다. 시설원예 기반 확충과 스마트팜 보급, 농업 생산기반 개선 등 지역 농업의 경쟁력을 높이기 위해 추진해 온 정책들이 좋은 평가를 받았다.

성주는 전국적인 참외 주산지라는 명성에 안주하지 않고 매년 약 100억원을 투입해 시설원예 현대화와 에너지 절감시설 지원, 생산기반시설 개선 등을 추진해 왔다. 농업인의 경영 부담을 줄이고 안정적인 생산환경을 조성하는 데 지속적으로 투자한 것이다.

특히 눈길을 끄는 것은 성주형 스마트 시설 보급이다. 농촌 인력 부족과 고령화라는 현실적인 문제에 대응하기 위해 첨단기술을 무조건 도입하기보다는 고령 농업인도 비교적 쉽게 활용할 수 있는 1.5세대 수준의 스마트 시설을 확대했다.

농업 현장에서 실제로 사용하기 쉽고 생산에 도움이 되는 기술을 보급하는 데 집중한 것이 특징이다. 기술의 화려함보다 농민이 체감하는 편의성과 활용성을 우선한 전략이 생산성 향상으로 이어졌다는 분석이다.

그 성과는 참외 산업의 소득 지표에서도 나타났다. 성주 참외 조수입은 지속적으로 증가해 2026년에는 역대 최고인 6천529억원을 기록했다. 시설 현대화와 생산환경 개선, 스마트 시설 보급 등이 지역 대표 농산물의 경쟁력을 뒷받침한 결과다.

전화식 성주군수는 시설원예 분야 최우수 지자체 선정과 관련해 "농업 현장에서 묵묵히 노력해 주신 농업인과 관계자 모두가 함께 만들어 낸 성과"며, "앞으로도 시설원예 현대화와 성주형 스마트 시설 확산을 통해 고품질 참외 생산성을 높이고, 농업인이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

도시 현안 점검에서도 전화식 군수는 "도시계획은 단순히 시설 하나를 만드는 것이 아니라 앞으로 성주의 모습과 군민의 생활을 바꾸는 일"이며, "장기 현안은 해법을 찾고, 추진 가능한 사업은 속도를 높여 주민이 실제 변화를 체감할 수 있도록 사업의 완성도를 높여가겠다"고 강조했다.

성주군의 이번 행보는 지역 발전을 바라보는 두 가지 방향을 보여준다. 골프장과 도시재생, 생활 인프라 확충으로 사람이 찾고 머물고 싶은 지역을 만들고, 참외 산업의 고도화로 농업인의 소득과 지역경제를 함께 키우겠다는 것이다.

결국 도시가 성장하려면 농촌이 튼튼해야 하고, 농업이 지속가능하려면 주민들이 살기 좋은 정주환경이 뒷받침돼야 한다. 도시와 농촌, 관광과 농업을 따로 보지 않고 하나의 성장 동력으로 연결하려는 성주군의 전략이 실제 군민의 삶을 얼마나 바꿔놓을지 주목된다.