화성특례시가 자체 개발한 AI 업무 인수인계 도우미 ‘화성바통’이 공공부문 AI 혁신 성과를 인정받아 국무총리상을 수상했다.

화성시는 AI스마트전략실 빅데이터팀 신환철 팀장이 개발한 ‘화성바통’이 행정안전부 주최, 한국지능정보사회진흥원 주관으로 열린 '2026년 공공 AI 대전환 챌린지' AI 미션 경진대회 지정과제 부문에서 대상인 국무총리상을 받았다고 27일 밝혔다.

▲화성특례시청 전경 ⓒ화성특례시

이번 대회 결선은 지난 25일 고양 킨텍스에서 열린 2026 정부혁신박람회와 연계해 진행됐다. 전국 287개 기관에서 1035개 팀, 1610명이 참가했으며, 예선을 통과한 23개 팀이 결선에서 경쟁했다. 특히 화성특례시는 AI 미션 경진대회 결선 진출 9개 팀 가운데 1위를 차지하며 성과를 거뒀다.

‘화성바통’은 전임자의 업무 자료를 토대로 인수인계 초안을 자동 작성해 후임자가 업무를 원활하게 이어받을 수 있도록 지원하는 AI 기반 서비스다. 망분리된 업무용 PC 환경에서도 활용할 수 있도록 설계해 공공기관의 보안 환경과 현장 활용성을 함께 고려했다.

시는 이번 서비스 개발이 공직사회에서 반복적으로 제기되는 인수인계 문제를 해결하기 위한 시도라고 설명했다. 결선 발표에서는 저연차 공무원 4명 중 1명꼴인 25.4%가 업무 부담 요인 1위로 ‘불합리한 인수인계’를 꼽았다는 점을 제시하며, 공통적인 행정업무 부담을 AI로 줄이는 데 개발의 초점을 맞췄다.

이번 수상은 공무원이 생성형 AI를 활용해 업무 도구를 직접 개발하는 이른바 ‘바이브코딩’을 장려해 온 시의 정책적 노력이 결실을 맺은 것으로 평가된다.

앞서 시는 지난 7월 ‘신규공직자 지식창고’로 제1회 AI정부실험실 이용자포럼 우수상을 수상했다. 행정안전부의 'AI 정부 실험실' 활용 우수 지방정부 평가에서도 1차 서면심사를 통과해 기초 지방정부 13개 기관 중 선정된 9개 기관에 포함됐다. 2차 발표심사는 다음 달 2일 진행될 예정이다.

직원들이 현장의 업무 문제를 직접 발굴하고 해결하는 참여형 혁신도 추진하고 있다. AI스마트전략실과 정책기획관이 공동 주최하는 '2026년 우리부서 업무혁신 프로젝트'는 직원들이 바이브코딩을 활용해 부서별 업무 문제를 해결하는 공모전이다.

공모는 서류심사와 전 직원 투표, 제안심사위원회 심사를 거쳐 우수작을 선정하는 방식으로 진행된다. 직원 투표 상위 15개 과제는 실제 서비스로 구현하며, 최종 우수작은 시 문제해결형 도시데이터플랫폼 클라우드 서버에 배포해 행정 현장에서 활용할 수 있도록 지원할 계획이다. 최종 결과는 다음 달 중 발표된다.

간부공무원의 AI 활용 역량을 높이기 위한 교육도 병행하고 있다. 시는 시장 지시에 따라 5급 이상 간부공무원 약 200명 전원을 대상으로 AI 실습교육을 의무화하고, 지난 13일부터 다음 달 18일까지 회당 4시간씩 총 10회 과정을 운영한다.

교육은 사전 설문을 바탕으로 초급반과 중급반으로 나눠 진행하며, 보고서 작성과 자료 분석, AI 산출물 검증 등을 실습한다. 중급반에서는 업무 도구와 반복 업무 처리를 위한 AI 스킬을 직접 제작하는 과정도 마련했다.

정명근 화성특례시장은 “AI 시대의 행정혁신은 현장의 문제를 가장 잘 아는 공무원의 손끝에서 시작된다”며 “직원이 직접 만든 AI 도구가 동료의 일을 덜고, 그 변화가 시민의 일상에 닿을 때까지 ‘공무원이 만드는 AI혁신, 국민이 체감하는 변화’를 화성특례시가 앞장서 실천하겠다”고 말했다.