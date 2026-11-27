청년 창업·아동 놀이문화·도시계획 등 의원발의 조례안 심사

경북 포항시의회가 오는 30일부터 12월 23일까지 24일간 제336회 제2차 정례회를 열고 2027년도 예산안 심사 등 올해 마지막 의정활동에 들어간다.

이번 정례회의 핵심 안건은 2027년도 예산안과 기금운용계획안, 2026년도 제3회 추가경정예산안이다. 이와 함께 시정질문과 각종 조례안 심사도 진행된다.

예산 심사와 더불어 시민 생활과 지역 현안에 관련된 의원발의 조례안도 다뤄질 예정이다.

주요 안건은 마을행정사 운영, 청년 기본 및 창업지원 제도 개선, 아동의 놀 권리 증진과 놀이문화 지원, 도시계획 조례 개정 등이다.

의사일정은 30일 개회식을 시작으로 12월 1일 상임위원회별 조례안 심사, 2~3일 시정질문 순으로 이어진다.

4일부터 10일까지는 상임위원회별 예산안 예비심사를 진행하고, 11일부터 예산결산특별위원회가 예산안 종합심사에 나선다.

이어 21일 본회의에서 2027년도 예산안과 기금운용계획안, 2026년도 제3회 추경예산안을 처리할 예정이다.

22일에는 상임위원회별 추가 안건 심사를 거쳐 23일 본회의에서 나머지 안건을 의결하고 회기를 마무리한다.

이번 정례회는 포항시의 내년도 재정 운용 방향과 주요 사업의 예산 편성 적정성을 살펴보는 중요한 일정이 될 전망이다.