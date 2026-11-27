경북도의회 교육위원회가 내년도 경북교육청 예산안 심사에서 인공지능(AI) 교육 관련 중복사업과 행사성 예산의 비효율적인 편성 등을 지적하며 재정 운용의 내실화를 주문했다.

도의회 교육위원회는 제367회 제2차 정례회 기간인 지난 24일부터 26일까지 2027년도 경상북도교육비특별회계 예산안과 기금운용계획안을 심사해 각각 수정가결과 원안가결했다. 교육위는 세출예산 36개 항목에서 33억 8672만 1000원을 삭감해 일반예비비로 돌렸다. 이에 따라 전체 예산 규모는 경북교육청이 제출한 5조 8447억 원으로 유지됐다.

▲ 경북도의회 교육위원회가 내년도 경북교육청 예산안 심사에서 인공지능(AI) 교육 관련 중복사업과 행사성 예산의 비효율적인 편성 등을 지적하며 재정 운용의 내실화를 주문했다. ⓒ 경북도의회

이번 심사에서는 앞서 진행된 행정사무감사 지적사항이 내년도 예산에 얼마나 반영됐는지가 주요 쟁점이 됐다. 위원들은 교육청의 안정적인 재정 관리와 행사성 사업 정비 노력에 대해서는 긍정적으로 평가하면서도 행사 건수를 줄인 데 비해 실질적인 예산 절감 효과가 크지 않고, 부서별 유사 사업도 여전히 남아 있다고 지적했다.

특히 AI 교육 분야에서는 여러 부서가 유사한 사업을 서로 다른 명칭으로 편성한 점이 도마 위에 올랐다. 교육위는 내년 신설되는 AI 전담 부서를 중심으로 중복·유사 사업을 정비하고 사업별 관리 책임을 명확히 할 것을 요구했다.

외부 업체에 위탁하는 행사성 사업에 대해서도 교육청의 실질적인 역할과 학생들이 얻는 교육적 효과를 면밀히 검토해야 한다고 강조했다. 신규사업이나 예산이 대폭 증액된 사업의 경우 추진 목적과 구체적인 산출 근거를 사전에 설명하고, 공모사업에 필요한 예산은 적기에 반영할 것을 주문했다.

교육재정의 안정성 확보도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 내년도 세입예산이 올해 본예산보다 4.6% 증가했지만 지방자치단체 전입금과 기금 전입금은 크게 감소했기 때문이다. 교육위는 교부금 제도 변화에 대비해 경북도 및 시·군과의 협의를 강화하고 법정전출금의 적기 전출 여부와 협의사항 이행 실태를 지속적으로 점검할 것을 당부했다.

특히 재정 여건이 어려워지더라도 학생 안전과 교육복지 관련 지원을 유지하고, 농산어촌과 소규모 학교 학생들이 교육 지원에서 소외되지 않도록 해야 한다고 강조했다.

정한석 교육위원장은 “예산은 숫자이기 전에 우리 학생들의 소중한 하루하루”라며 이번 예산안 심사가 학생들이 학교 현장에서 체감할 수 있는 변화로 이어져야 한다고 밝혔다.

이어 교육청이 예산 심사 과정에서 약속한 사항과 행정사무감사 지적사항을 제대로 이행하고 개선하는지 지속적으로 점검하겠다는 뜻을 밝혔다.