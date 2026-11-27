경북도의회가 내년도 경북도와 경북교육청의 예산안을 놓고 본격적인 심사에 나선다. 한정된 재원이 도민의 삶과 지역 발전에 실질적인 성과로 이어질 수 있을지, 불필요하거나 관행적으로 편성된 예산은 없는지가 이번 심사의 핵심이 될 전망이다.

경북도의회 예산결산특별위원회는 오는 30일부터 12월 4일까지 닷새간 경북도와 경북교육청이 제출한 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 종합심사를 실시한다.

경북도가 제출한 내년도 예산안은 인공지능 전환(AX) 실증 산업단지 구축, K-푸드 세계화, 24시간 책임의료체계 구축, APEC 유산의 관광자원화 등 미래 성장동력 확보와 도민의 삶의 질 향상에 중점을 두고 편성됐다.

경북교육청의 내년도 예산안은 5조 8447억 원 규모로 올해보다 4.6% 증가했다. 재정 건전성 강화와 교육 본질 중심의 투자 확대, 디지털·미래교육 기반 확충, 지역 간 교육격차 해소 및 학생 맞춤형 교육 지원 등이 주요 편성 방향이다.

예결특위는 이번 심사에서 주요 사업의 필요성과 타당성, 재정 투자의 적정성, 사업 추진에 따른 실질적인 효과 등을 집중적으로 살펴볼 방침이다.

특히 매년 반복되는 관행적인 예산 편성과 불요불급한 사업, 집행 가능성이 낮은 사업 등을 면밀히 검토하고 재정 운용의 효율성을 높이는 데 심사의 무게를 둘 계획이다.

김진욱 예산결산특별위원장은 “예산은 도정의 방향과 성과를 좌우하는 중요한 요소인 만큼 정책적 우선순위와 재정 운용의 합리성을 중심으로 꼼꼼히 살펴보겠다”며 “관행적인 예산 편성이나 집행 가능성이 낮은 사업은 없는지 철저히 점검하고, 도민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 책임감 있게 심사하겠다”고 말했다.

한편 예결특위 종합심사를 거친 내년도 경북도와 경북교육청 예산안은 오는 12월 9일 제3차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.