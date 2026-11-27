2026년 오리나무 NET 인증…의약외품 사업화·동탑산업훈장까지

강원대학교 산림바이오소재공학과 최선은 교수가 설립한 천연식의약품 연구개발 전문기업 닥터오레고닌은 자사가 생산하는 국내 자생 왕느릅나무추출물이 식품의약품안전처로부터 최초로 ‘근력 유지’와 ‘근기능 유지’의 두 가지 기능성에 대해 개별인정형 건강기능식품 원료 인정을 받았다.

▲닥터오레고닌 대표이사 겸 강원대학교 산림바이오소재공학과 최선은 교수(약학박사). ⓒ닥터오레고닌

식약처는 지난 25일 국내 자생 왕느릅나무추출물의 이중기능성을 인정하는 인정서 교부 및 공문 발행(인정번호 제2026-35호)을 통보했다.

닥터오레고닌은 이번 인정은 식약처가 근력·근기능 기능성을 동시에 인정한 최초의 사례로, 국내 자생 산림바이오 소재를 활용한 식물성 원료로서도 최초라는 점이 특히 의미가 깊다고 밝혔다.

특히 산림면적이 81%가 넘는 강원특별자치도의 산림바이오자원 중 최초로 유일하게 개별인정형 기능성 원료 인허가를 받은 사례라는 점도 중요하다고 강조했다.

◇식약처 근력·근기능 이중기능성 인정이 핵심…국내 자생 왕느릅나무의 산업적 전환점

이번 인정의 핵심은 ‘노화로 인해 감소될 수 있는 근력 유지에 도움을 줄 수 있음’과 ‘노화로 인해 감소될 수 있는 근기능 유지에 도움을 줄 수 있음’이라는 두 기능성을 하나의 식물성 원료에서 확보했다는 데 있다.

이는 근력과 근기능을 구분해 평가하는 규제과학적 검토를 거쳐 개발한 원료의 활용 가능성을 제시한다.

닥터오레고닌은 왕느릅나무 순수유전자원 확보, 기능성 지표성분 규명, GMP 기반 파일럿 규모 원료 표준화, 전임상 연구, 대학병원 인체적용시험으로 이어지는 개발체계를 구축했다.

특히 용인세브란스병원 정형외과에서 수행한 인체적용시험을 통해 별도의 저항성 운동 프로그램을 병행하지 않은 조건에서 실시된 근력 및 근기능 관련 평가 항목의 통계적으로 유의미한 개선 결과를 확보했다.

◇오리나무 의약외품 원료 인허가와 NET 적용 제품 사업화

닥터오레고닌은 오리나무추출물의 식약처 의약외품 원료 최초 인허가 및 치약형 의약외품 품목제조 신고를 완료했다.

또한 오리나무추출물을 국가 NET 신기술 적용 프리미엄 구강관리 제품 ‘올티스 덴탈엑스’로 사업화했다.

닥터오레고닌은 10월 16일부터 현대백화점 신촌점에서 해당 제품의 선론칭 프로모션을 진행하고 있으며, 주요 약국 프랜차이즈와 약사 협동조합 등을 통해 약국 입점도 추진하고 있다.

국내외 최초로 국가 NET 인증을 적용받는 치주 질환 의약외품이라는 점이 시장의 호평으로 이어지고 있다고 설명했다.

◇동탑산업훈장부터 혁신프리미어1000까지…한 해 집중된 성과

최선은 교수는 지난 5월 제61회 발명의 날 동탑산업훈장을 수훈했다.

산업훈장은 대한민국 산업 발전과 기술 혁신에 기여한 사람에게 정부가 수여하는 권위 있는 훈장으로 닥터오레고닌은 한국의 산림자원을 활용 노화예방 및 치료를 목적으로 한 항노화 관련 특허 및 기술을 연구하고 있다.

혁신프리미어1000 선정과 강원도지사·춘천시장 표창, 식약처 인허가 및 의약외품 사업화 등 다양한 성과가 같은 해에 집중됐다는 점을 강조했다.

이러한 성과는 국내 자생 산림자원의 연구개발이 국가 인증과 실제 시장 진입으로 이어질 수 있음을 보여주는 우수 사례다.

◇산림청·농식품부 국가 R&D의 산업화 연계 모델로 벤치마킹 제언

최선은 교수는 산림청, 한국임업진흥원, 국립산림과학원, 농림축산식품부 및 농림식품기술기획평가원 등 관계기관이 이번 사례의 개발 경로를 국가 R&D 기획·평가·사업화 지원에 참고할 필요가 있다고 제언했다.

이어 순수 유전 자원 확보, 원료 GMP표준화와 전임상, 인체 적용 시험, NET신기술 인증, 식약처 인허가 및 유통을 연계하는 단계별 체계적인 지원이 필요하며, 특히 NET 인증을 받은 천연소재에 대해서는 선택과 집중을 통한 앵커사례 구축을 위한 지원 체계가 필수적이라고 했다.

최 교수는 “국가 R&D는 논문과 특허 성과를 넘어 기술의 성숙도에 맞는 인증·인허가·제품화·수출로 이어질 수 있어야 한다. 왕느릅나무의 식약처 이중기능성 최초 인정과 오리나무의 의약외품 사업화 경험이 산림그린바이오 산업의 실질적인 성과 창출 모델로 활용되기를 바란다”고 말했다.

◇글로벌 K-산림바이오 앵커소재 육성 및 사업화 추진

닥터오레고닌은 국내 자생 산림자원의 기능성 연구부터 GMP 원료 표준화, 전임상·인체적용시험, 식약처 인허가 및 제품 사업화까지 전주기 연구개발 체계를 구축하고 있다.

이를 바탕으로 오리나무 기반 구강관리 제품과 왕느릅나무 기반 근력·근기능 개선 소재를 핵심 사업으로 육성하고 있다.

닥터오레고닌은 약국 유통망 확대와 해외시장 진출을 통해 글로벌 K-산림바이오 앵커소재의 산업화를 본격 추진할 계획이다.

지난 2022년 3월 설립된 ㈜닥터오레고닌은 천연물 유래 바이오 기능성 소재를 개발하는 CDMO 기업으로 국내외 특허 포트폴리오를 기반으로 글로벌 구강건강 시장 진출을 추진하는 한편, AI 기반 원료 대량생산 시스템과 GMP 표준화 기술을 구축해 나가고 있다.

수목 자원 기반의 고부가가치 추출물을 활용해 항산화, 근감소증 예방, 탈모 완화 등 현대인의 건강 문제를 해결하는 혁신 솔루션을 제공한다. 독자적인 R&D 역량과 원천 기술을 바탕으로 코스메슈티컬 및 건강기능식품 시장을 선도하며 지속 가능한 바이오 경제를 실천하고 있다.