강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 ‘2026~2027 강릉 방문의 해’를 맞아 12월 이달의 추천여행지로 도깨비촬영지와 정동진역을 선정하고, ‘겨울 바다, 강릉에서 만나는 두 가지 설렘’을 주제로 한 한 해의 끝자락에서 겨울 바다의 낭만과 여유를 즐길 수 있는 연말 여행을 소개한다.

주문진방사제(도깨비촬영지)는 강릉시 주문진읍에 위치한 드라마 ‘도깨비’의 촬영지로, 푸른 바다와 방파제가 어우러진 강릉의 대표적인 관광명소다. 드라마 방영 이후 국내외 관광객들의 발길이 꾸준히 이어지고 있으며, 드라마 속 장면을 재현하며 사진을 남기거나 탁 트인 겨울 바다를 감상할 수 있는 곳이다.

▲강릉시는 ‘2026~2027 강릉 방문의 해’를 맞아 12월 이달의 추천여행지로 도깨비촬영지와 정동진역을 선정하고, ‘겨울 바다, 강릉에서 만나는 두 가지 설렘’을 주제로 한 한 해의 끝자락에서 겨울 바다의 낭만과 여유를 즐길 수 있는 연말 여행을 소개한다. ⓒ강릉시

특히 겨울철 도깨비촬영지에서는 맑고 푸른 동해와 방파제에 부딪히는 파도 등 겨울 바다 특유의 풍경을 만날 수 있다. 드라마 속 인상적인 장면을 떠올리며 소중한 사람과 사진을 남기고, 주변 해변을 따라 여유롭게 걸으며 한 해의 추억을 되돌아보기 좋다.

정동진역은 강릉시 강동면에 위치한 기차역으로, 철길 바로 옆으로 펼쳐지는 동해의 풍경이 특징이다. 기차역과 바다가 어우러진 독특한 경관으로 많은 관광객이 찾고 있으며, 특히 해돋이 명소로 널리 알려져 한 해를 마무리하고 새로운 시작을 맞이하는 연말연시 여행지로 꼽힌다.

정동진역으로 향하는 기차여행은 연말 여행에 또 다른 즐거움을 더한다. 열차에서 내려 가까운 거리에서 겨울 바다를 만날 수 있으며, 수평선 위로 떠오르는 일출을 바라보며 지나온 한 해를 돌아보고 다가오는 새해의 소망을 그려볼 수 있다.

연계 추천여행코스는 ‘한 해의 끝자락, 강릉 겨울 바다 여행’을 테마로 도깨비촬영지에서 드라마 속 장면을 배경으로 추억을 남기고, 사근진해중공원 전망대에서 알록달록한 테트라포드와 푸른 바다가 어우러진 해안 풍경을 감상하는 코스를 제안한다. 이어 안목커피거리에서 겨울 바다를 바라보며 따뜻한 커피 한 잔의 여유를 즐기고, 정동진역에서 바다와 철길이 어우러진 풍경을 만나며 연말 여행을 마무리할 수 있다.

이와 함께 연말연시 강릉에서는 다양한 축제와 행사가 이어진다. 12월 23일부터 개최되는 ‘제6회 강릉크리스마스겨울축제’는 월화거리와 안목해변 등에 조성된 대형 크리스마스트리와 조명 장식으로 연말 분위기를 더한다. 특히 12월 23일부터 27일까지 월화거리에서는 크리스마스 마켓, 체험부스, 회전목마, 버스킹 공연, 캐럴 경연대회 등 다양한 프로그램이 운영된다.

또한 12월 31일부터 내년 1월 1일까지 주문진과 경포, 정동진 일원에서 2027년 정미년 해맞이 행사가 개최될 예정이다. 이번 달 추천여행지인 도깨비촬영지와 정동진역 인근에서도 해맞이 행사가 진행되는 만큼 추천여행지 방문과 함께 동해의 일출을 감상하며 새로운 한 해를 맞이할 수 있다.

배광식 관광정책과장은 “12월 강릉은 겨울 바다의 낭만과 연말연시 다양한 축제와 행사를 함께 즐길 수 있는 여행지”라며, “소중한 사람들과 강릉의 겨울 바다를 따라 여행하며 한 해를 뜻깊게 마무리하고 희망찬 새해를 맞이하시길 바란다”고 말했다.