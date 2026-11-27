강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 가을철 산불조심기간을 맞아 산불 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 위해 지난 12일부터 26일까지 11개 읍·면·동을 대상으로 지역별 4개 권역을 설정해 산불 진화 훈련을 실시했다고 27일 밝혔다.

이번 산불 진화 훈련은 11월 건조한 날씨와 강풍이 지속되면서 산불 발생 위험이 커짐에 따라 읍·면·동 산불 담당자와 산림재난대응단 등 산불 진화 인력의 현장 대응능력을 강화하고, 산불 발생 시 신속한 상황 전파와 초동 진화 체계를 확립하기 위해 마련됐다.

▲강릉시는 가을철 산불조심기간을 맞아 산불 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 위해 지난 12일부터 26일까지 11개 읍·면·동을 대상으로 지역별 4개 권역을 설정해 산불 진화 훈련을 실시했다. ⓒ강릉시

주요 훈련 내용으로는 △산불 차량 운용 및 진화 장비 사용 요령 점검 △산불 진화 인력의 진화 현장 배치 및 개인별 역할 숙지 △산불 초동 진화를 위한 진화 요령 안내 △안전사고 예방 교육 등이다.

특히 실제 산불 발생 상황을 가정한 현장 중심의 훈련을 통해 산불 진화 인력의 대응능력을 높이고, 산불 발생 시 권역별 인접 읍·면·동 간 협조 체계를 점검하는데 중점을 뒀다.

최준광 산림과장은 “산불은 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼, 이번 훈련을 통해 읍면동 산불 진화 인력의 대응능력을 강화하고 신속한 초동 진화 체계를 확립하겠다”며, “시민들께서도 산불 예방을 위해 산림인접지역에서의 소각 행위 금지, 화목보일러 재처리 주의 등 산불 예방 수칙을 적극 실천해 주시기를 당부드린다”고 말했다.