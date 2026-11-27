삼표그룹 장학재단인 정인욱학술장학재단(이사장 정도원)은 국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 간사인 윤준병 의원과 공동으로 지난 24일 여의도 국회의원회관에서 ‘국내 임업기계 활성화 및 청년 오퍼레이터 육성을 위한 정책 개선 토론회’를 개최했다고 27일 밝혔다.

한국산림과학회가 주관하고 산림청이 후원한 이번 토론회는 산림 현장의 인력 부족과 고령화에 대응해 한국형 임업기계화 모델과 청년 오퍼레이터 육성·정착 방안을 모색하고자 마련됐다.

ⓒ삼표그룹

윤준병 의원은 개회사에서 “우리 산림 지형과 작업 여건에 맞는 한국형 작업시스템을 마련하고 기계를 전문적으로 운용할 청년 오퍼레이터를 함께 키워야 한다”며 “적정한 노임과 처우 마련 등 정책적·제도적 뒷받침에 최선을 다하겠다”고 말했다.

주제발표에서는 학계·연구기관 전문가 4명이 ▲국내 임업기계 및 임목수확작업시스템의 활용 확대 전략(박상준 경북대 교수) ▲한국형 과도기적 기계화 목재수확 작업시스템 적용 및 운영 전략(오재헌 국립산림과학원 산림기술경영연구소 실장) ▲미국 임업작업 훈련 프로그램의 교훈(한한섭 전 미 노던애리조나대 교수) ▲청년 오퍼레이터 유입 및 촉진을 위한 노임단가 현실화 정책 개선 전략(최성민 한국산림기술인회 산림기술연구원 실장)을 주제로 국내외 임업기계화 현황과 청년 인력 유입 과제를 짚었다.

박 교수는 높은 임목축적으로 목재생산시대에 들어섰지만 임도밀도가 낮고 체인톱 위주 장비에 머물러 있다며 임도·작업도 연계 확충과 가선계·프로세서 기반 작업시스템 전환을 제안했다.

오 실장은 산림 사망사고의 78.8%가 벌목·집재 작업에서 발생한다며 굴착기 기반 다목적 장비에 가선계를 결합한 작업시스템을 제시했다.

한 전 교수는 현장 경력 3000시간과 안전·법규 교육을 의무화한 미국 캘리포니아 LTO(Licensed Timber Operator) 제도를 소개하며 체계적인 훈련과 단계별 성장 경로 제시가 중요하다고 강조했다.

최 실장은 안전과 보상이 보장되면 산림 전공 대학생의 54.1%가 현장 근무 의향이 있다는 조사 결과를 들어 현장 실지급 수준을 반영한 노임단가 현실화와 관련 법 개정을 제언했다.

이어진 종합토론은 이강오 경북대 교수(전 한국임업진흥원장)를 좌장으로 산학연관 및 현장 관계자들이 대거 참석한 가운데 진행됐다.

토론자들은 한국 산림 지형에 적합한 중소형·고성능 장비 도입과 사유림 기계화 확대, 최저가 입찰제 개선과 적정 예산 책정, 장비 사후 관리 체계 구축 등을 두고 의견을 나눴다.

청년 인력 확보 방안으로는 국가 거점 전문 교육기관 설립과 교관 양성, 교육 수료생의 고용 안정을 위한 인건비 지원, 임업 분야 병역특례(산업기능요원) 적용과 저리 융자 확대 등이 제시됐다.

특히 김진아 산림청 산림자원과장은 산악용 다목적 기계 도입 예산 확보와 국유림 입목 매각 시 기계 이용 계획서 제출 의무화를 추진하겠다고 설명했다.

유용재 정인욱학술장학재단 사무국장은 “재단은 산림청, 산림조합중앙회 등과 협력해 ‘미래 산림인재 육성사업’을 추진하며 현장 맞춤형 인재를 길러내고 있다”며 “청년 오퍼레이터들이 안전한 환경과 합당한 보상 속에서 전문 직업인으로 정착할 수 있도록, 토론회에서 제기된 법·제도 개선, 현장 지원 과제들이 실질적인 정책 변화로 이어지길 기대한다”고 했다.

한국산림과학회는 1960년 한국임학회로 창립해 학술지 발행과 국제 교류를 이어왔으며, 2018년 현재 명칭으로 변경했다. 산림과학 연구와 회원 교류를 바탕으로 국내 산림·임업 발전에 기여해 온 학술단체로, 2020년에는 창립 60주년사를 발간한 바 있다.