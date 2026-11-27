강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 이장 선출 과정의 분쟁을 예방하고 마을 공동체의 화합을 도모하기 위해 '양양군 이장 임명에 관한 규칙'을 전부 개정해 시행한다고 27일 밝혔다.

이번 개정은 공정하고 투명한 선출을 위한 제도적 기반을 마련하고 각 마을의 자체 규약 정비에 필요한 명확한 기준을 제시하기 위해 추진됐다.

▲양양군이 이장 선출 과정의 분쟁을 예방하고 마을 공동체의 화합을 도모하기 위해 '양양군 이장 임명에 관한 규칙'을 전부 개정해 시행한다. ⓒ양양군

주요 개정 내용은 △임명 자격 연령 기준 마련 △이장 선출 및 임명 절차 명확화 △이장 임기 연장(2년→3년) 등이다.

양양군은 마을 주민의 자율적인 의사결정을 존중하면서도 이장 선출 과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 마을총회 참석 대상 및 무기명 비밀투표 등 표준 선출 절차를 명확히 규정하고, 마을 내 분쟁 등으로 정상적인 선출이 어려운 경우에는 읍·면장의 행정적 지원을 통해 원활한 선출이 이루어질 수 있도록 보완했다.

특히 선출 과정의 공정성을 확보하기 위해 투표 절차를 대폭 정비했다. 기존 ‘세대 대표 과반수 참석’이었던 마을총회 성원 기준을 ‘세대별 1명(18세 이상) 참석’으로 현실화했으며, 불참자 위임이나 거수투표 등 불투명한 방식을 막기 위해 참석자 대상 무기명 비밀투표를 의무화했다.

아울러 마을 규약에 따라 별도의 선출 방식을 허용하던 예외 단서조항도 삭제해 절차적 논란의 여지를 없앴다.

이와 함께 마을 행정의 연속성과 안정성을 확보하고 책임 있는 업무 수행을 지원하고자 이장의 임기를 기존 2년에서 3년으로 연장했다.

개정된 규칙은 지난 10월 12일부터 11월 2일까지 입법예고를 거쳐 11월 23일부터 본격 시행됐으며, 각 마을에서 이장을 새로 선출하는 시점부터 순차 적용된다.

양양군 관계자는 “이번 규칙 개정은 마을의 자율성을 존중하면서도 선출 과정에서 발생할 수 있는 주민 간 갈등을 최소화하는 데 중점을 뒀다”며 “공정하고 투명한 절차를 통해 주민의 신뢰를 받는 적임자가 선출되고, 안정적인 마을 행정이 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.