강원 지역 식재료와 독창적인 조리 기법으로 세계 무대서 미식 경쟁력 입증

강원랜드(대표이사 김도균)가 글로벌 복합리조트 도약을 위한 식음(F&B) 경쟁력 강화에 박차를 가하는 가운데, 세계적인 요리 경연대회인 ‘2026 룩셈부르크 요리월드컵’에서 금메달 3개와 은메달 1개를 획득하며 글로벌 미식 경쟁력을 입증했다고 26일 밝혔다.

지난 20~26일까지 룩셈부르크에서 개최된 이번 대회는 4년마다 열리는 세계적인 요리 경연대회로, 세계 61여 개국에서 2500명 이상의 셰프가 참가해 기량을 겨뤘다.

ⓒ강원랜드

룩셈부르크 요리월드컵은 1978년부터 룩셈부르크 키르히베르크 국제박람회에서 열렸으며, 1986년부터 바텔 룩셈부르크가 현재의 이름으로 조직해 왔다. 세계조리사연맹 공인 대회로 세계 3대 요리대회 중 하나로 꼽힌다.

하이원리조트 조리팀 소속 셰프 4명은 핑거푸드 4종과 고급 5코스 메뉴를 완성하는 Culinary Art 개인전 부문에 출전해 참가자 전원이 메달을 획득하는 쾌거를 거뒀다.

특히, 금메달 3개와 은메달 1개라는 우수한 성적을 기록하며 하이원리조트의 조리 역량의 경쟁력을 펼쳤다.

참가 셰프들은 강원 지역의 우수한 식재료를 활용해 지역의 특색을 살린 메뉴를 선보였다.

ⓒ강원랜드

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핑거푸드부터 메인 요리, 디저트까지 각 코스의 식재료 특성과 맛의 조화를 고려했으며, 독창적인 조리 기법과 정교한 플레이팅을 더해 미식의 완성도를 높여 강원랜드만의 차별화된 미식 콘셉트를 표현했다.

강원랜드 김도균 대표이사는 “세계 각국의 셰프들과 경쟁하며 값진 성과를 거둔 참가 직원들에게 진심으로 축하를 전한다”며 “이번 성과를 발판 삼아 세계적 수준의 미식 콘텐츠와 서비스 품질을 확보하고 글로벌 복합리조트로서의 브랜드 가치를 한층 높여 나가겠다”고 했다.

이어, 나진선 호텔콘도영업실장은 “이번 세계대회는 강원랜드 조리팀의 기술력과 창의성, 그리고 강원도 식재료가 가진 무한한 가능성을 세계에 보여줄 수 있었던 소중한 기회였다”며 “대회를 통해 축적한 경험과 기술을 시그니처 메뉴에 적극 반영해 나가겠다”고 말했다.