맞춤형 관광서비스부터 도박중독 예방까지…AI 기반 공공서비스 혁신 방향 제시

강원랜드(대표이사 김도균)는 27일 서울대학교 행정대학원 SK컨퍼런스홀에서 열린 ‘2026 한국공공경영학회 정기포럼’ 기관장 라운드테이블에 참석해 AI 대전환 시대의 경영혁신과 기관장의 리더십, 지속가능한 경영 방향에 대해 논의했다고 밝혔다.

한국공공경영학회가 주관한 이번 포럼은 ‘AI 대전환 시대, 기관장의 선택과 리더십’을 주제로 개최됐다.

ⓒ강원랜드

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공공기관장들은 각 기관의 경영 현안을 바탕으로 AI 전환 과정에서 요구되는 기관장의 역할과 미래 경영혁신 방향에 대해 다양한 의견을 나눴다.

이날 패널로 참석한 김도균 강원랜드 대표이사는 AI 시대 공기업 기관장의 리더십은 공공성, 효율성, 혁신이라는 세 가지 가치가 조화를 이루는 책임경영을 실현하는 데 있다고 강조했다.

특히 강원랜드는 향후 3년 이내 AI 활용을 본격화해 ▲고객 맞춤형 데이터 기반 지역 관광서비스 제공 ▲도박중독 위험 징후 조기 감지 및 예방체계 강화 ▲AI를 활용한 업무 방식 개선 등 세 가지 분야를 중심으로 경영혁신을 추진하겠다는 방향을 제시했다.

아울러 김 대표이사는 AI를 활용한 경영혁신이 기업 경쟁력 강화에 그치지 않고 지역사회와의 상생 ·카지노 이용자 보호 등 사회적 가치 실현으로 이어져야 한다며, 글로벌 공공형 복합리조트로서 강원랜드의 역할과 책임을 강조했다.

또한 조직 내부의 불필요한 업무 관행을 개선하고 업무 효율성을 높이는 것 역시 기관장의 중요한 역할이라고 덧붙였다.

이번 라운드테이블의 좌장을 맡은 박순애 한국공공경영학회 회장은 “공공기관의 지속가능성은 현재의 성과뿐만 아니라 미래세대에 어떤 가치를 남기느냐에 달려 있다”며 “현 정부의 정책 기조에 발맞춰 강원랜드가 지역 상생과 발전을 위한 노력을 기울이고 있다는 점을 이번 기회를 통해 잘 알게 돼 감사하다”고 말했다.

한국공공경영학회는 민간기업 경영혁신 기법을 공공부문에 도입하고 성공사례를 발굴·확산하기 위해 설립됐으며, 2021년 창립 총회와 사단법인 설립을 거쳐 공식 출범했다.

2020년대에는 공공기관 혁신과 디지털 전환, 공공 행정혁신을 주제로 포럼과 학술대회를 개최하며 학문적 기반을 넓혀 왔다.