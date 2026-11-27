상지대 AID사업단(단장 김성호)은 25일부터 12월 17일까지 상지대 미래관 405호와 406호에서 제1군수지원사령부와 협력해 군 재직자의 AI 활용 역량 강화를 위한 교육을 실시한다.

이번 교육은 교육부와 국가평생교육진흥원이 지원하는 재직자 AI 역량 강화 사업의 일환으로, 해당 사업은 2026년 6월부터 2028년 6월까지 운영된다.

ⓒ상지대

상지대 AID사업단은 앞서 한국관광공사와 재직자 AI·디지털 역량 강화 교육을 진행한 데 이어, 제1군수지원사령부와 협력해 군 조직으로 교육 대상을 확대했다.

교육은 일반사무 과정과 미디어 콘텐츠 제작 과정 등 2개 과정으로 나눠 운영한다.

일반사무 과정은 ‘AI 기반 지능형 업무 자동화’를 주제로 일반사무직 종사자를 대상으로 하며, 미디어 콘텐츠 제작 과정은 ‘생성형 AI 활용 콘텐츠 제작 자동화 및 AI 제조 융합화’를 주제로 미디어 콘텐츠 제작 종사자를 대상으로 한다.

각 과정은 30명 이상 40명 미만으로 운영된다.

교육은 매주 수·목요일 오후 6시부터 8시까지 하루 2시간씩 진행한다.

11월 25일과 26일을 시작으로 12월 16일과 17일까지 4주간 총 8일, 16시간(8차시×2시간) 과정으로 구성했다.

교육생들이 일과 후 시간을 활용해 현업을 유지하면서 AI 실무 역량을 높일 수 있도록 했다.

일반사무 과정은 AI 및 지능형 업무 자동화 개요, AI 도구 소개 및 환경 설정, 문서 자동화 처리 실습, 실무 데이터 자동화 실습, AI 챗봇을 활용한 고객 응대 자동화, 프로젝트 기반 지능형 업무 자동화 구현, 프로젝트 발표 및 평가 등으로 구성된다.

미디어 콘텐츠 제작 과정은 생성형 AI 개요와 원리 이해를 시작으로 프롬프트 기획과 스토리보드 작성, 비주얼·음성·영상 콘텐츠 제작 실습, AI 미디어 콘텐츠 브랜딩 기획 및 실습, AI 제조 장비 융합 브랜딩 교육 등을 진행한다.

두 과정 모두 이론 학습과 함께 실제 업무에 적용할 수 있는 결과물을 제작하는 실습 중심으로 운영한다.

이번 교육에는 제1군수지원사령부 지휘부를 비롯해 다양한 직책과 직무의 구성원들이 참여한다.

군 조직 내 AI 활용에 대한 공감대를 형성하고, 교육에서 습득한 기술을 실제 업무에 적용해 조직 전반의 디지털 역량을 높이는 데 중점을 두고 있다.

상지대 AID사업단은 앞으로도 지역 공공기관과 기업, 군 조직 등과 협력해 재직자 대상 AI 교육을 확대해 나갈 계획이다.

김성호 AID사업단장은 “생성형 AI는 이제 문서 작성, 데이터 처리, 콘텐츠 제작 등 모든 업무 현장에서 활용되는 기본 도구가 됐다”며 “이번 교육이 제1군수지원사령부 구성원들의 업무 효율을 높이고 조직 전체의 디지털 전환 역량을 키우는 계기가 되도록 하겠다”고 했다.

제1군수지원사령부 이희길 소령은 “AI는 군의 업무 효율성을 높이고 미래 군수지원 역량을 강화하기 위한 중요한 수단”이라며 “이번 교육을 통해 부대원들이 AI를 단순히 이해하는 수준을 넘어 실제 업무에 활용할 수 있는 역량을 갖추고, 이를 바탕으로 군수지원 업무의 혁신과 조직 전반의 디지털 전환을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

상지대학교 AID사업단은 상지대 국책사업관리단 소속 조직으로, 인공지능과 디지털 역량 교육을 지역 인재와 재직자에게 확산하는 역할을 맡고 있다.

2026년에는 태성고와 인공지능 진로·직업교육 협약을 맺고, 한국관광공사 재직자 집중캠프와 제1군수지원사령부 군 재직자 교육을 운영하며 대학과 고교·공공기관·군을 잇는 교육 협력 모델을 넓혀 왔다.