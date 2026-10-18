문경시, ‘2026년 문경전통시장 행운을 돌려라!’ 개최

▲‘2026년 문경전통시장 행운을 돌려라!’ 행사안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경시는 오는 26~27일 이틀간 문경전통시장 주차장 특설무대 및 중앙이벤트광장 일원에서 ‘2026년 문경전통시장 행운을 돌려라!’ 행사를 개최한다.

이번 행사는 가을을 맞아 전통시장에 활력을 불어넣고, 시민과 관광객들에게 장보는 즐거움에 더해 다채로운 볼거리와 특별한 행운을 선사하기 위해 마련됐다.

행사 기간에는 △전통시장 구매 고객 대상 룰렛 경품 이벤트 △투호·제기차기 등 민속놀이 체험 △시장쿠폰 증정 이벤트 △초청가수 및 지역 예술인 공연 등 다양한 프로그램이 진행된다.

특히 행사 기간 문경전통시장에서 2만 원 이상 구매한 고객은 카드영수증 또는 현금영수증을 지참하면 룰렛 경품 이벤트와 공예 체험에 참여할 수 있다. 참여는 1일 1회 가능하며, 경품 소진 시 이벤트가 종료된다.

또 투호·제기차기 등 전통 민속놀이와 장터 노래방을 통해 방문객들에게 즐길거리를 제공하고, 프로그램 참여자에게는 문경전통시장에서 사용할 수 있는 5천 원권 시장쿠폰을 증정해 지역 내 소비를 유도할 계획이다.

행사장 특설무대에서는 고고장구, 퓨전국악, 통기타 공연을 비롯해 지역 트로트 가수와 초청가수 송이경, 미스터팡 등의 다채로운 공연이 펼쳐질 예정이다.

문경시는 이번 행사를 통해 전통시장이 단순한 장보기 공간을 넘어 공연과 체험을 함께 즐길 수 있는 문화공간으로 자리매김하고, 방문객의 체류시간 증가가 상인들의 매출 증대와 지역경제 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.