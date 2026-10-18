문경시, 2026-2027절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종 19일부터

▲ 문경시 2026-2027절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종 안내 포스터ⓒ문경시 제공

경북 문경시는 2026-2027절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종을 오는 19일부터 본격적으로 시행한다.

특히 이번 사업은 국가 무료 예방접종 지원 대상인 65세 이상 어르신뿐만 아니라 60~64세(1962~1966년생) 문경시민 까지 확대키로 했다.

이번 접종 대상은 문경시에 주민등록을 둔 1962~1966년생 시민으로 신분증과 주민등록등본을 지참해 19일부터 보건소, 보건지소(산북·동로·마성·농암), 13개 보건진료소 및 관내 위탁의료기관 38개소 방문하면 무료로 접종을 받을 수 있다.

관내 인플루엔자 예방접종 위탁의료기관 현황은 문경시청 홈페이지 및 질병관리청 예방접종 도우미 누리집의 ‘위탁의료기관 찾기’에서 확인할 수 있다.

문경시 관계자는 "이번 민선9기 공약사업을 통해 더 많은 시민이 경제적 부담 없이 인플루엔자 예방접종을 받을 수 있게 됐다”며 “본격적인 독감 유행 시기가 오기 전에 가까운 지정 기관을 방문해 예방접종을 완료하시길 당부드린다”고 전했다.