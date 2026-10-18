대구-중국 쿤밍 부정기노선 첫 취항, 럭키에어

대구-쿤밍(중국)을 오가는 부정기 노선이 우선 1년간(2026.10.15~ 2027.10.15) '럭키에어' 운항으로 지난 15일 첫 취항의 결실을 맺었다.

이에 따라 대구시는 중국 서남부 지역 관광객 유치에 박차를 가할 예정이다.

대구광역시는 (재)대구문화예술진흥원, 한국관광공사 청두지사와 공동으로 지난 10~15일까지 5박 6일간 중국 운남성 주요 언론매체와 여행 인플루언서를 초청해 대구관광 팸투어를 진행했으며 15일 대구국제공항에서 중국인 관광객 환대행사를 개최했다.

▲ 대구~쿤밍 첫 취항 기념 중국인 관광객 환대 행사ⓒ대구시 제공

이번 행사는 최근 중국 내 한국 관광 수요 증가에 발맞춰 대구시가 추진해 온 대구-중국 간 노선 확충과 중국 관광시장 공략 노력의 연장선에서 마련됐다.

먼저 팸투어에는 운남일보, 운남도시시보 등 중국 운남성 주요 언론매체와 현지 여행 인플루언서 등 8명이 참여했다.

이들은 팔공산국립공원, 근대문화골목, 앞산전망대, 서문시장, 이월드 등 대구의 주요 관광지를 둘러보며 자연경관과 역사·문화, 미식, 쇼핑 등 다양한 관광콘텐츠를 직접 취재했다.

▲대구관광 팸투어 현장ⓒ대구시 제공

이어 경주와 부산의 주요 관광지도 방문해 대구공항을 거점으로 인근 도시를 함께 여행할 수 있는 동남권 연계 관광코스를 살펴봤다. 이를 통해 대구와 주변 지역을 아우르는 관광상품을 중국 현지에 알릴 예정이다.

특히 첫 취항일인 15일에는 대구-쿤밍 직항노선 취항을 기념해 대구국제공항 국제선 도착장에서 쿤밍발 첫 항공편으로 대구에 입국한 중국인 관광객들에게 대구관광 기념품과 홍보물을 전달하며 환영의 뜻을 전했다.

대구시는 이번 쿤밍 노선 취항이 일회성에 그치지 않고 정기편 운항으로 이어져 장기 운항으로 정착될 수 있도록 적극적인 행정·재정적 지원을 펼칠 계획이다.

팸투어를 통해 취재된 대구관광 콘텐츠는 오는 10월 20~25일까지 운남일보와 운남도시시보의 공식 온라인 플랫폼을 통해 총 15회에 걸쳐 소개될 예정이다. 여행 인플루언서들 역시 영상과 SNS 게시물을 통해 대구의 매력을 중국 현지에 소개한다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “이번 쿤밍 노선 취항은 중국 내 한국 관광 수요 증가에 대응해 대구시가 한국관광공사 청두지사, 현지 여행업계와 긴밀히 협력해 온 결실”이라며 “앞으로 직항노선과 연계한 관광상품을 적극 개발·홍보하여 더 많은 중국 서남부 관광객들이 대구를 찾도록 하겠다”고 말했다.