‘제15회 대구국제로봇산업전’과 ‘2026 대한민국 ICT융합엑스포’ 연계 동시 개최

▲2026년 제15회 대구국제로봇산업전 안내 포스트ⓒ대구시 제공

‘제15회 대구국제로봇산업전(ROBEX 2026)’과 ‘2026 대한민국 ICT융합엑스포’가 연계해 오는 21~24일까지 엑스코에서 개최된다.

휴머노이드 로봇 국가첨단전략산업 특화단지 지정 이후 대구가 본격 추진 중인 ‘대한민국 AI 첨단로봇 수도’ 비전과 지역 로봇산업의 집적 역량을 함께 선보이는 자리로 마련된다.

특히 이번 전시회에서는 인공지능(AI)과 로봇 기술의 융합이 가속화되는 가운데, 제조 현장의 자동화 기술부터 피지컬AI 기반 차세대 로봇기술까지 다양하게 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.

이번 행사는 대표 로봇 앵커기업의 최첨단 로봇기술과 글로벌 산업 트렌드를 한눈에 볼 수 있는데다 국내외 ICT 선도기업과 기관이 참가해 AI·클라우드·제조 AI·센서 등 미래 신산업의 최신 기술과 제품 전시는 물론, 일상과 산업현장에서의 사례까지 집중 조명한다.

대구국제로봇산업전은 올해 15회 째로총 65개사 220부스 규모로 구성되며, 산업용 로봇, 협동로봇, 휴머노이드, 자율이동로봇(AMR), 서비스로봇, 핵심부품, 자동화 솔루션 등 로봇산업 전반의 최신 기술과 제품을 폭넓게 소개할 예정이다.

HD현대로보틱스·두산로보틱스·에이로봇·에이치알티로보틱스·아이엠로보틱스·영현로보틱스·테솔로·지오봇·도구로보틱스 등 국내 로봇 전문기업들이 참여해 협동로봇, 자율이동로봇, 자율주행 지게차, 서비스로봇, 로봇핸드, 탐사로봇 등 다양한 제품과 솔루션을 선보인다.

해외 로봇기술도 함께 소개된다. 일본 엡손의 스카라 로봇과 산업용 로봇, 덴마크 유니버설로봇의 협동로봇과 MiR의 자율이동로봇, 중국과 스웨덴 기업의 다양한 로봇 제품 및 진공 그리핑 기술 등이 국내 파트너사를 통해 전시될 예정이다.

대구시는 이를 통해 국내외 로봇기술의 특성과 산업 적용 사례를 비교하고, 글로벌 기술 동향과 협력 가능성을 폭넓게 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

추경호 대구시장은 “이번 대구국제로봇산업전은 휴머노이드와 협동로봇, 산업용 로봇, 핵심부품 등 대구가 육성 중인 로봇산업 전반의 역량을 한자리에서 보여주는 의미 있는 무대”라며 “첨단 로봇기술과 산업 현장의 수요를 연결하고 기업 간 협력과 사업화 기회를 확대해 지역 로봇산업이 한 단계 더 도약하는 계기가 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

▲'제 21회 2026 대한민국 ICT융합엑스포' 안내 포스터ⓒ대구시 제공

올해 21회째를 맞는 2026 대한민국 ICT융합엑스포에서는 국내외 ICT 선도기업과 기관이 참가해 AI·클라우드·제조 AI·센서 등 미래 신산업의 최신 기술과 제품 전시는 물론, 일상과 산업현장에서의 사례를 집중 조명한다.

주요 참가기업으로는 ‘Experiencing AI Native Factory’를 주제로 제조 현장에 적용되는 AX 기술을 선보이는 원프레딕트와 기업의 AI 개발과 업무 자동화를 통합 지원하는 플랫폼 ‘Megazone AIR Studio’를 소개하는 메가존클라우드 등이 있다.

올해 처음 선보이는 센서 공동관은 19개 기업·기관이 참가해 ‘Sensor to Everything’을 주제로 모빌리티·로봇·Physical AI·스마트팩토리 등 미래산업과 센서 기술의 융합 가능성을 제시한다.

대구 지역기업들도 AI 기반 제조·안전·헬스케어 기술을 앞세워 참가하며 엘브이아이에스 코리아는 AI 기반 뇌파 분석 클라우드 플랫폼을 선보이는 등 다양한 분야에 적용되는 AI·ICT 기술을 국내외 참관객에게 소개한다.

정민규 대구시 인공지능정책관은 “이번 전시회가 AX 선도도시로서 대구의 위상을 한층 높이는 계기가 될 것”이라며 “지역 산업의 AX 전환을 촉진하고, ICT 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 다각적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.