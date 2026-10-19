인천시, 용현·학익에 복합문화커뮤니티 조성…1200억 투입 내년 착공

인천광역시 미추홀구 용현·학익 도시개발구역에 문화·체육·여가 기능을 갖춘 복합문화커뮤니티가 들어선다. 인천시는 주민 의견을 반영한 세부 조성 계획을 마련하고 내년 하반기 착공을 목표로 사업을 추진한다.

인천시는 오는 21일 오후 7시 시티오씨엘 3단지 지하 2층 다목적실내체육관에서 ‘용현·학익 1블록 복합문화커뮤니티 주민설명회’를 개최한다고 19일 밝혔다. 설명회에서는 사업 추진 경과와 주요 도입 시설, 향후 일정 등을 공유하고 주민 의견을 듣는다.

▲용현·학익 복합문화커뮤니티 조감도 ⓒ인천광역시

복합문화커뮤니티는 미추홀구 학익동 576-1 일원에 총사업비 약 1200억 원을 투입해 조성하는 지역 거점 시설이다. 주민들이 한곳에서 문화·예술·체육·여가 활동을 즐기고 소통할 수 있는 다목적 복합공간으로 계획됐다. 같은 단지에 조성되는 인천뮤지엄파크와 연계해 지역 문화 인프라를 확충하는 역할도 맡을 전망이다.

사업은 용현·학익 1블록 도시개발사업 시행자인 ㈜디씨알이가 공공기여 차원에서 시설을 건립한 뒤 인천시에 기부채납하는 방식으로 진행된다. 인천시와 ㈜디씨알이는 지난해 2월 업무협약을 체결했으며, 같은 해 4월 기본구상 용역에 착수해 시설 조성 방향을 구체화해 왔다.

올해 8월에는 입주자와 입주예정자를 대상으로 선호도 조사를 실시해 주민 수요를 반영한 도입 시설을 확정했다. 인천시는 올해 하반기 기본구상 용역을 마무리하고, 사업 범위와 업무 분담, 기부채납 조건 등을 담은 본협약을 ㈜디씨알이와 체결할 계획이다.

이후 관련 행정 절차를 거쳐 내년 하반기 착공해 2029년 하반기 준공하는 것이 목표다.

남영희 시 균형발전부시장은 “복합문화커뮤니티를 주민들이 수준 높은 문화·예술·체육 서비스를 다양하게 누릴 수 있는 용현·학익 구역의 핵심 시설로 조성하겠다”며 “주민 정주 여건을 개선하고 지역 활성화를 이끌 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.