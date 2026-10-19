국힘 "추미애·우상호·박찬대, 아직 여의도 정치 기웃대나"

국민의힘 정점식 원내대표가 더불어민주당 소속 광역자치단체장인 추미애 경기도지사, 우상호 강원도지사, 박찬대 인천시장을 겨냥해 "여의도 정치를 기웃거리며 훈수를 두거나 지방 행정 대신 중앙 정부를 대변하느라 바쁘다"며 "아직도 본인들이 국회 법사위원장, 청와대 정무수석, 민주당 원내대표인 줄 착각하고 있다"고 꼬집었다.

정 원내대표는 19일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 먼저 경기도 재정위기와 복지예산 삭감 문제를 거론했다. 그는 "추 지사가 재정 위기 해결을 명목으로 시·군과 사전 협의도 없이 핵심 복지 예산을 마구 삭감해 혼란을 키웠다"고 주장했다.

이어 이재명 대통령과 추 지사의 갈등을 겨냥해 "이재명 대통령과 추 지사가 서로 싸우는 것 같지만 결국 '초록은 동색'"이라며 "경기도정을 혼란에 빠뜨린 무능한 한통속"이라고 비난했다. 경기도의 재정 위기가 이 대통령과 김동연 전 지사에 이어 추 지사 체제에서도 심화하고 있다는 주장도 폈다.

우상호 강원도지사에 대해서는 강릉 데이터센터 유치와 관련한 발언을 문제 삼았다. 정 최고위원은 "선거 당시 강릉 데이터센터 유치를 확정 지었다고 공언했으나 4개월 만에 손바닥 뒤집듯 말을 바꿨다"고 주장했다.

정 원내대표는 우 지사가 변전소 문제를 이유로 데이터센터 유치가 확정되지 않았다는 입장을 내놓은 데 대해 "유권자를 만만하게 본 사기 행위"라고 비난했다.

박찬대 인천시장을 향해서는 재외동포청의 세종시 이전 계획에 대한 대응을 비판했다. 정 최고위원은 "3년 전 어렵게 유치한 재외동포청의 세종 이전 계획이 발표되자마자 인천시민의 뜻을 묵살하고 정부를 두둔하기 바빴다"며 "박 시장은 인천시장인가, 아니면 여당 대변인인가"라고 따져 물었다.

그러면서 "추미애, 우상호, 박찬대 3인방은 이제라도 중앙 정치에 대한 미련을 끊고 각 지역 주민의 대표자로서 책임을 다해야 한다"고 주장했다.

정 원내대표는 이재명 대통령의 국정 운영 방식에 대해서도 공세를 이어갔다. 특히 국무회의 생중계를 두고 "소통을 가장한 쇼이자 국민 짜증만 유발하는 행위"라며 즉각 중단하라고 요구했다.

그는 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입과 관련한 대통령의 답변, 국민연금 리밸런싱 손실 관련 회의록의 2030년까지 비공개 방침, 군사분계선 일대 북한 동향 보고 시점 등을 거론하며 "정작 공개해야 할 중요 사안은 감추면서 카메라 앞에서 공무원들에게 고통을 주는 것이 소통인가"라고 비판했다.