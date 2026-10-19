김제 숯 제조공장 지붕서 혼자 작업하던 40대…8m 아래 추락해 숨진채 발견

▲사고 현장 ⓒ전북소방본부

전북 김제의 한 숯 제조공장에서 지붕 위 작업을 하던 40대 근로자가 8m 아래로 추락해 숨졌다.

19일 경찰과 소방당국에 따르면 지난 18일 오후 2시 28분께 김제시 공덕면의 한 왕겨숯 제조공장에서 근로자 A씨가 추락하는 사고가 발생했다.

경찰은 A씨가 숯 관련 작업을 위해 사다리를 타고 지붕 위로 올라갔다가 지붕 판이 깨지면서 아래로 떨어진 것으로 보고 있다.

사고 당시 A씨는 혼자 작업하고 있었던 것으로 파악됐다.

이 사고로 머리를 크게 다친 A씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 현장 폐쇄회로CCTV를 분석한 결과 범죄 혐의점은 없는 것으로 판단했다.

다만 사고 지점이 CCTV 사각지대에 있어 사고 직전 구체적인 작업 내용은 확인되지 않았다.

해당 공장은 상시 근로자가 5명 이상인 사업장으로 중대재해처벌법 적용 대상인 것으로 파악됐다.

경찰과 고용노동부는 이날 합동 감식을 통해 정확한 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 등을 조사할 예정이다.