과천시, 교육발전협의회 열고 학교 현안·교육 지원 방안 논의

경기 과천시가 학교 현장의 목소리를 바탕으로 교육 지원 정책을 점검하고 학생들의 성장과 미래를 위한 교육 협력 강화에 나섰다.

과천시는 지난 13일부터 16일까지 과천시청소년수련관 4층 토의실에서 ‘과천시 교육발전협의회’ 초등·고등·중등분과 회의를 차례로 개최했다고 19일 밝혔다.

▲과천시 교육발전협의회 회의 모습 ⓒ과천시

이번 회의는 2026년도 교육경비 지원사업과 학생 1인당 교육경비 지원 현황을 공유하고, 주요 교육사업을 안내하는 한편 학교별 현안과 운영 과정에서 겪는 어려움을 함께 살펴보기 위해 마련됐다.

회의에서는 과천시 애향장학회의 중·고등학생 재능장학생 선발 계획을 안내하고, 재능과 역량을 갖춘 학생들이 장학생으로 추천될 수 있도록 학교의 관심과 협조를 요청했다.

과천시 보건소는 ‘10대 청소년 자살 예방 대책’을 주제로 위기 학생을 조기에 발견하고 필요한 지원으로 연결하기 위한 방안을 설명했다. 과천시 진로체험지원센터도 주요 진로체험 프로그램을 소개하며 관련 정보를 공유했다.

학교별 교육 현안과 운영상 애로사항, 건의사항을 나누는 시간도 마련됐다. 참석자들은 현장에서 겪는 어려움을 공유하고 개선 방안을 논의하며 교육기관과 지역사회 간 협력의 필요성을 되새겼다.

이와 함께 오는 27일 열리는 진로페스티벌 및 동아리축제와 30일 개막하는 평생학습축제에 대한 안내도 이뤄졌다. 시는 학교와 학부모의 관심과 참여를 당부하며 지역 교육·문화 행사 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.

과천시 교육발전협의회는 신계용 과천시장과 김선희 안양과천교육지원청 교육장, 시의원, 학교별 대표, 지역 공개모집 위원, 교육지원청 관계자 등 총 51명으로 구성돼 있다. 교육 현장의 의견을 공유하고 지역 교육 발전을 위한 협력 방안을 논의하는 역할을 맡고 있다.

신계용 과천시장은 초·중등 소위원회 회의에 참석해 교육 현안 해결을 위한 적극적인 소통과 교육 주체 간 협력을 강조했다. 신 시장은 “협의회에서 제시한 의견을 검토해 내년도 예산에 반영하고, 앞으로도 아이들의 미래를 위한 교육 투자를 아끼지 않겠다”고 말했다.