의왕시, 민선 9기 공약 점검할 시민정책단 35명 모집

경기 의왕시는 시민의 눈높이에서 민선 9기 공약을 점검하고 공약 실천 계획의 완성도를 높이기 위해 시민정책단 35명을 공개 모집한다고 19일 밝혔다.

신청 대상은 의왕시에 주민등록을 둔 만 18세 이상 시민으로, 다음 달 6일과 12일, 16일 열리는 공약 평가 회의에 모두 참석할 수 있어야 한다.

▲의왕시청 전경 ⓒ의왕시

시민정책단은 5개 분과로 나뉘어 공약의 목표와 이행계획의 적정성, 재원 조달 가능성, 시민 체감도 등을 평가한다. 시는 평가 과정에서 제시된 의견을 민선 9기 공약 실천 계획에 반영할 방침이다.

신청은 오는 26일 오후 6시까지 가능하다. 참여 희망자는 의왕시청 기획예산과를 방문하거나 담당자 이메일, 네이버 폼을 통해 신청하면 된다.

단원은 성별과 지역별 균형, 연령대별 분포 등을 고려해 무작위 전산 추첨으로 선정하며, 결과는 오는 30일 발표할 예정이다. 자세한 사항은 의왕시 홈페이지 고시공고란에서 확인할 수 있다.

김성제 시장은 “공약은 시민과의 약속인 만큼 시민의 의견을 듣고 실현 가능성을 꼼꼼히 점검하는 과정이 중요하다”며 “시민정책단의 의견을 공약 실천 계획에 충실히 반영해 시민이 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다”고 말했다.