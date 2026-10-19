대구시, ‘2026 대구 글로벌 로봇 비즈니스 포럼’ 개최

▲‘2026 대구 글로벌 로봇 비즈니스 포럼’ 개최 안내 포스터ⓒ대구시 제공

대구시는 글로벌로봇클러스터(GRC), (사)대경로봇기업진흥협회와 함께 오는 21~23일까지 3일간 엑스코(EXCO) 3층 컨퍼런스룸에서 ‘2026 대구 글로벌 로봇 비즈니스 포럼’을 개최한다.

올해로 10회째를 맞는 이번 포럼은 ‘피지컬 AI와 자율제조, 글로벌 로봇 비즈니스의 새로운 기회’를 주제로 열린다.

세계 로봇산업의 기술 발전 방향과 시장 변화를 공유하고, 국내외 로봇기업과 연구기관, 산업 클러스터 간 협력을 통해 글로벌 시장 진출과 사업화 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

특히 이번 포럼은 10주년이라는 상징성을 바탕으로, 지난 10년간 대구가 축적해 온 국제 로봇 네트워크와 산업 협력 성과를 집약적으로 보여주는 자리라는 점에서 의미가 크다.

대구는 2017년 글로벌 로봇산업 교류의 장을 처음 연 이후, 해마다 국내외 로봇산업 관계자들이 모여 기술과 시장을 논의하고 협력 기회를 발굴하는 국제 포럼을 이어오며 글로벌 로봇 협력 거점으로서의 기반을 다져왔다.

이번 10주년 포럼에는 세계 20여 개국의 로봇산업 관계자와 글로벌 클러스터, 기업 관계자들이 참여할 예정이며, 첫날인 21일에는 국내외 전문가 6명이 기조강연에 나서 차세대 로봇·AI 기술의 발전 방향과 산업적 가능성을 제시한다.

단순한 학술 교류를 넘어, 로봇공학·AI 에이전트·피지컬 AI를 아우르는 폭넓은 논의를 통해 향후 글로벌 로봇산업의 새로운 흐름을 조망할 계획이다.

포럼의 포문을 여는 첫 기조강연은 조규진 서울대학교 기계공학부 교수가 맡는다. 조 교수는 IEEE(국제전기전자공학회) 국제로봇자동화학회 차기 회장으로, ‘피지컬 AI와 로봇 대항해의 시대’를 주제로 AI와 로봇 기술의 융합이 열어갈 새로운 산업 패러다임과 미래 로봇산업의 발전 방향을 제시할 예정이다.

이어 샤오샤오 리(Xiaoxiao Li) 벡터 AI 연구소 교수는 ‘에이전트는 어떻게 자신의 실패로부터 학습하는가’를 주제로 강연한다. 이번 강연에서는 AI 에이전트의 학습과 추론, 자율적인 문제 해결 역량을 중심으로 지능형 시스템의 발전 방향을 살펴본다.

또 프란체스코 페로(Francesco Ferro) 팔로보틱스(PAL Robotics) 회장과 오순영 AWS 수석 솔루션즈 아키텍트는 피지컬 AI를 주제로 각각 강연에 나선다.

로봇 기술과 AI의 결합이 가져올 산업적 변화와 기술의 현장 적용 가능성을 공유하며, 글로벌 로봇산업의 새로운 성장 기회를 조명할 계획이다.

김윤경 루도 로보틱스 연구원(전 아마존 로보틱스 이사)은 ‘완벽한 기계에서 완벽한 시스템으로’를 주제로 로봇 기술의 고도화와 시스템 통합 방향을 제시할 예정이며, 다니엘 테오발트(Daniel Theobald) 베크나 로보틱스 회장도 기조강연에 참여해 글로벌 로봇산업 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 로봇 기술의 산업적 활용과 시장 확대 가능성에 대한 통찰을 나눌 예정이다.

이번 포럼이 10주년을 맞아 더욱 주목받는 배경에는 공동 주관 기관인 글로벌로봇클러스터(GRC)의 성장도 있다.

GRC는 세계 각국의 로봇산업 관련 산·학·연 클러스터가 상호 협력하기 위해 결성한 국제 네트워크로, 대구에 사무국을 두고 북미·유럽·아시아 등 세계 각지의 로봇산업 거점을 연결하고 있다.

현재 GRC는 세계 29개국 38개 글로벌 로봇 클러스터와 약 7천 개 기업을 연결하는 국제 민간 협력 네트워크로 성장했다. 이번 10주년 포럼은 이런 국제 네트워크를 바탕으로 대구가 지난 10년간 축적해 온 글로벌 협력 기반을 다시 한번 확인하고, 이를 다음 단계의 산업 성과로 연결하는 전환점이 될 전망이다.

이어 10월 22~23일까지는 글로벌 로봇 클러스터 회원국 관계자들이 참여해 국가별 로봇산업 동향과 주요 정책, 기술 발전 현황, 시장 전망 등을 공유할 예정이다. 이를 통해 국가별 로봇산업의 특성과 협력 수요를 파악하고, 글로벌 로봇산업 관계자 간 기술 교류와 국제 협력 기회를 한층 확대할 계획이다.

대구시는 이번 포럼을 통해 최신 기술 동향 공유에 그치지 않고, 국내외 로봇산업 관계자 간 실질적인 비즈니스 협력과 후속 성과 창출에도 관심을 기울이고 있다.

이윤정 대구시 기계로봇과장은 “올해 포럼은 10주년을 맞아 지난 10년간 대구가 축적해 온 글로벌 로봇산업 네트워크와 협력 성과를 되돌아보고, 앞으로의 10년을 준비하는 뜻깊은 자리”라며, “세계적인 로봇·AI 전문가와 산업 관계자들이 대구에 모이는 이번 포럼을 계기로 대구 로봇기업의 해외 진출과 실질적인 사업 성과 창출을 적극 지원하고, 대구가 글로벌 로봇산업 협력의 중심지로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.