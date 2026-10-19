문경농업기술센터, '2026 문경사과 전문기술 심포지엄' 개최

경북 문경시농업기술센터(소장 김미자)는 오는 23일 문경관광호텔에서 사과 재배농업인 350여 명을 대상으로 '2026 문경사과 전문기술 심포지엄'을 개최한다.

이번 심포지엄은 사과 재배농가의 기술 교류와 정보 공유를 통해 농가 경쟁력을 높이고, 기후변화에 대응한 안정적인 생산 기반을 마련하기 위해 추진된다.

주요 내용은 고품질 농산물의 효율적인 출하 및 유통전략, AI를 활용한 경영개선 및 영농상담, 기후변화에 따른 2027년 병해충 예측 및 선제적 방제기술 등으로, 강연 후에는 문경 사과산업 발전방안에 대한 질의와 토론도 진행된다.

이와 함께 문경사과 품평회 입상작 시상을 통해 우수 농가를 격려하고 고품질 사과 생산 의욕을 높일 계획이다.

문경시농업기술센터 관계자는 “이번 심포지엄이 농업인들의 전문기술 향상과 기후변화 대응 역량 강화에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로 문경사과의 품질 향상과 재배 확대를 통해 문경사과의 명성과 경쟁력을 높이고, 전국 최고의 명품사과 주산지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.