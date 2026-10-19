순창군, 전 국민 대상 '지역 발전 이끌 정책 아이디어 공모'…30일까지

▲순창군청

전북 순창군이 주민 생활 개선을 위한 정책 아이디어를 오는 30일까지 공모한다.

19일 군에 따르면 이번 '2026년 순창군 혁신정책 아이디어 공모전'은 '순창을 더 새롭게! 군민을 더 행복하게! 만드는 제안'을 주제로 진행되며 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 민선 9기 군정목표 실현을 위한 △지역경제 △상생농업 △행복복지 △생활환경 △문화관광 5개 분야로 일상생활 속 불편사항을 개선하거나 지역 발전에 도움이 되는 정책이라면 자유롭게 제안할 수 있다.

참여 희망자는 순창군 홈페이지나 국민신문고에서 제안서 서식을 내려받아 작성한 뒤 온라인과 이메일(jhh414@korea.kr), 우편 또는 방문을 통해 제출하면 된다.

시상은 일반인과 공무원 부문으로 나눠 진행되며 일반인 부문에서는 금상 60만원, 은상 40만원, 동상 20만원 등 총 12명에게 200만원 부상금이 지급될 예정이다.

최영일 순창군수는 "이번 공모전이 순창의 미래를 함께 고민하고 새로운 발전 방향을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.