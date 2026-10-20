경산시, 주요 관문도로인 사거리에 국화조형물 설치

▲주요 관문도로인 경산사거리에 설치된 국화조형물ⓒ경산시 제공

경북 경산시는 가을을 맞아 주요 관문도로인 경산사거리에 국화조형물을 설치해 시민과 방문객들에게 가을의 정취를 선사하고 있다.

가을의 전령사인 국화를 활용한 이번 전시는 경산을 오가는 시민과 방문객들이 일상에서 자연스럽게 계절의 변화를 느낄 수 있도록 도심 주요지에 마련됐다.

특히, 올해 국화전시는 기존 남천둔치 중심의 전시에서 벗어나 차량 통행이 많은 주요 사거리에 경산을 대표하는 캐릭터인 백고미와 코끼리, 유니콘, 하트 모양의 다양한 국화조형물과 940여 본의 국화를 배치했다.

도심 곳곳에 피어난 국화는 바쁜 일상 속 작은 여유와 볼거리를 제공하며, 시민들에게 가을의 아름다움을 전하고 있다. 오가는 이들의 눈길을 사로잡는 국화꽃이 경산의 가을을 알리는 따뜻한 도시 풍경으로 자리 잡고 있다.

조현일 경산시장은 “국화꽃과 함께 아름답게 물든 경산의 가을을 만끽하고, 잠시나마 여유와 즐거움을 느끼시길 바란다”며 “앞으로도 시민들이 일상에서 자연과 계절을 가까이 느끼고 잠시 쉬어갈 수 있도록 도심 곳곳에 녹지공간을 더욱 확충해 나가겠다"고 말했다.