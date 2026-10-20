대구미술관, 20일부터 2027년 2월 14일까지 ‘스테판 티데-시간의 어긋남’ 전시 시작

대구미술관은 20일부터 2027년 2월 14일까지 2026 어미홀 프로젝트 ‘스테판 티데-시간의 어긋남(Out of Sync)’ 개최를 앞둔 지난 19일 오후 5시 오픈식을 가졌다.

이번 전시는 프랑스 현대미술가 스테판 티데(Stéphane Thidet)의 작품세계를 국내에서 처음으로 소개하는 개인전으로, 설치와 드로잉, 영상 작품을 통해 높이 18미터의 어미홀을 새로운 풍경으로 펼쳐 보인다.

‘어미홀 프로젝트’는 대구미술관의 독특한 건축 공간인 어미홀을 활용해 동시대 작가들의 새로운 시도와 대규모 설치를 선보이는 전시 프로젝트다.

높은 층고와 자연광 등 공간의 특성을 작품과 연결하며, 건축과 예술이 만들어내는 새로운 경험을 제안해 왔다.

1974년 파리에서 태어난 스테판 티데는 익숙한 사물과 자연의 관계를 새롭게 바라보는 작가다.

그의 작품에는 물과 불, 바람, 식물 같은 자연의 요소와 침대, 오두막, 배 등 일상적인 사물이 자주 등장한다. 작가는 이들을 본래의 기능과 목적에서 벗어난 낯선 상황에 놓음으로써 현실과 상상이 교차하는 풍경을 만들어낸다.

침대는 사람이 쉬는 공간이 아닌 식물이 자라는 공간이 되고, 앞으로 나아가야 할 배는 제자리에서 끊임없이 원을 그린다.

▲스테판 티데 불면 2026-침대, 리넨, 조명, 흙, 남천ⓒ대구미술관 제공

이번 전시의 대표작 《불면》은 여러 개의 철제 침대에서 식물이 자라는 대규모 설치 작품이다. 침대 위의 조명은 잠든 사람 대신 식물을 비추고, 식물은 전시 기간 동안 저마다 다른 속도와 방향으로 자란다. 작품은 완성된 하나의 모습에 머무르지 않고 약 4개월 동안 계속 변화하는 ‘살아 있는 풍경’이 된다.

또 다른 대형 설치 작품《공허의 회전》에서는 길이 5미터의 목조 범선이 허공에 매달린 채 천천히 회전한다. 목적지를 향해 나아가야 할 배는 어디에도 도착하지 않고 같은 자리를 맴돈다. 길게 뻗은 돛대 끝은 바닥에 펼쳐진 모래 위에 계속 원을 그리며 흔적을 남긴다. 허공에 떠 있는 배가 거대한 드로잉 장치가 되는 것이다.

전시 제목 《시간의 어긋남(Out of Sync)》은 이러한 작품들을 하나로 연결한다. 식물은 자라고, 불은 사라지며, 배는 움직이지만 다시 같은 자리로 되돌아온다. 서로 다른 속도와 리듬이 한 공간에서 만나지만 완전히 같은 박자로 움직이지 않는다.

약 4개월의 전시 기간 동안 어미홀의 풍경도 계속 변화할 것이다. 식물은 자라고, 배는 천천히 원을 그리며, 모래 위에는 움직임의 흔적이 쌓인다. 관람객은 고정된 모습의 작품을 감상하는 데 그치지 않고, 시간의 흐름에 따라 달라지는 작품과 공간을 직접 경험하게 된다.

전시를 기획한 이정민 학예연구사는 “이번 전시는 우리에게 익숙한 사물과 자연이 조금씩 어긋나며 만들어내는 낯선 풍경을 통해 우리가 알고 있던 세계를 새롭게 느껴보는 자리”라며 “어미홀에 잠시 머물며 한 작가의 상상력으로 펼쳐진 작품과 공간의 변화를 직접 경험하고, 그 안에서 저마다의 질문과 이야기를 발견하기를 바란다”고 말했다.

10월 20일 오후 2~4시까지 작가와 도록의 필진이 참여하는‘작가와의 대화’도 진행된다.

전시 기간에는 도슨트 프로그램과 교육 참여 이벤트 등 연계 프로그램도 마련될 예정이다. 관람료는 성인 기준 1천 원이며, 자세한 정보는 대구미술관 누리집에서 확인할 수 있다.