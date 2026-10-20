대구시, 대구공항 활성화 추진위해 운항노선 증편시 각종 지원 약속

대구광역시가 대구공항 활성화를 본격 추진하기 위해 ‘2027년도 국제노선 운항 항공사업자 재정지원 계획’을 수립해 공고할 계획이다.

대구시는 코로나19 이후 위축된 대구공항 국제선 수요를 회복하고 시민들의 항공 이용 편의를 높이기 위해 국제노선 다변화를 모색키로 했다.

대구공항은 지역민의 해외여행 수요와 외국인 관광객 유치에 중요한 역할을 하고 있지만, 김해공항이나 청주공항 등에 비해 상대적으로 국제노선 수와 항공 운항실적이 저조한 상황이다.

대구시는 이를 극복하기 위해 국내외 항공사의 운항노선 확대시 의사결정의 중요한 기준이 될 수 있는 지원책을 마련하는 데 집중했다.

이번 개편의 핵심은 신규 노선 개설이나 증편에 나서는 항공사가 보다 노선을 안정적으로 운영할 수 있도록 지원하는 데 있다.

▲2027년도 국제노선 운항 항공사업자 재정지원 계획ⓒ대구시 제공

우선 정기노선(신규‧증편)에 대한 지원 기간을 기존보다 늘려(1년→2년) 항공사가 단기간 성과에 쫓기지 않고 노선을 안착하는 데 집중토록 했다.

기존에는 일정 요건(탑승률 85% 이하)에 대한 운항손실을 보전해 주는 방식으로 지원했지만, 이번 지원부터는 노선 개설에 대한 인센티브 형식의 운항 장려금을 지원하는 방식으로 변경했다.

기존에 이미 취항 중인 항공사도 운항을 늘리면 지원 대상에 포함해 새로운 항공사 유치뿐 아니라 기존 노선 운항 확대도 함께 유도할 계획이다.

특히 계절별 여행 수요 변화에 맞춘 다양한 국제노선 운영이 가능하도록 부정기 노선 지원 요건을 완화(최소 운항기준 8편→6편)한다.

대구공항에서 일정 수준 이상의 국제선 운항 비중을 확보한 항공사에는 추가 지원도 검토한다.

이에 따른 항공사 다변화로 경쟁체제가 확립되면 운임 인하가 유도되고 노선 선택권도 넓어지는 등 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택도 크게 늘어날 것으로 기대하기 때문이다.

외국인 관광객 유치 확대를 위한 인바운드 노선 지원도 함께 추진한다. 대구시는 해외에서 대구로 들어오는 노선이 늘어나면 지역 관광과 소비 활성화에도 도움이 될 것으로 보고, 외국인 수요를 일정 수준 이상 확보한 신규 국제노선에 대해서는 한국공항공사의 사업과 연계한 지원 방안을 추가 마련할 예정이다.

새로 생기거나 다시 운항하는 노선을 시민들이 더 쉽게 알 수 있도록 홍보 지원도 강화한다.

신규 취항 정기노선에 대해서는 홍보비를 지원하고, 대구시 공식 SNS와 전광판 등 다양한 시 홍보매체를 활용해 노선 정보를 적극 알릴 계획이다.

한편 대구시는 국제노선 지원 확대와 함께 공항 접근성 개선도 병행해 추진할 계획이다. 공항 내부 및 인근 주차장 수용능력이 수요에 비해 부족한 상황을 고려해 추가 주차장 확충을 위한 용역을 연내 시행할 예정이다.

또 문체부 초광역 관광교통 혁신 선도지구 사업에 선정됨에 따라 인근 안동·포항·경주 등 경북의 주요 관광지와 대구공항을 연결하는 교통편 운행을 2027년부터 추진해 경북권 이용 수요를 적극 확보할 방침이다.

추경호 대구시장은 “대구경북신공항의 성공적인 개항은 현 대구국제공항의 활성화에서 출발한다”며 “대구의 하늘길을 넓히고 그 혜택이 지역 경제와 관광 활성화로 이어질 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 약속했다.