iM뱅크, ‘끝판대장 오승환, MEET THE LEGEND’ 이벤트 실시

▲‘끝판대장 오승환, MEET THE LEGEND’ 이벤트 포스터ⓒiM뱅크 제공

iM뱅크(아이엠뱅크)는 ‘iM모임통장’ 신규 가입 고객을 대상으로 야구 레슨기회를 제공하는 ‘끝판대장 오승환, MEET THE LEGEND’ 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 금융과 스포츠의 만남으로 고객 경험을 확장하고 다양한 문화 후원을 위해 진행하는 스포츠 마케팅의 하나다.

KBO리그 통산 최다 세이브 기록을 보유한 대한민국 대표 마무리 투수 오승환과 함께하는 ‘야구 직관 이벤트’에 이은 후속 행사로, 오 선수는 은퇴 후에도 유소년 선수 육성과 야구해설 등 다양한 분야에서 활동하며 팬들과의 만남을 이어가고 있다.

모임 관리 특화 상품 ‘iM모임통장’은 앱에서 간편하게 가입할 수 있으며, 모임원들이 거래 내역을 함께 확인할 수 있어 회비 등 공동 경비를 투명하게 관리하는데 유용한 상품이다.

친구·가족 모임은 물론 사회인 야구 동호회 등 공통의 관심사를 가진 다양한 모임에서 ‘iM모임통장’을 활용할 수 있다는 점에서 오승환 선수와 연계한 이벤트를 기획했고, 지난 여름 야구 직관 행사가 뜨거운 호응을 얻었는데 힘입어 후속 이벤트를 진행키로 한다.

이번 고객 추첨 이벤트는 직접 오승환에게 야구를 배우고 즐기는 참여형 프로그램으로 진행되는데, 19~11월22일까지 공통의 취미를 가진 사람들이 모임을 만들고 함께 성장하기 위해 iM모임통장을 신규 개설하거나 기존 계좌를 모임통장으로 전환한 고객이면 이벤트에 참여할 수 있다.

자세한 응모방법과 조건은 iM뱅크 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

레슨은 서울 사회인 야구 레슨과 대구 유소년 야구 레슨으로 나누어 진행되는데 사회인 야구 레슨은 ‘12월 2일 서울 소재 실내 야구장, 4개 모임 총 16명 대상’으로 원포인트 투구 레슨을 진행한다.

유소년 야구 레슨은 ‘12월 9일 대구 수성구 소재 ‘오승환 퍼포먼스 랩’, 10개 모임, 총 20명 대상’으로 진행된다.

특히 지난 7월 ‘야구 직관’ 이벤트 및 금번 ‘야구 레슨’ 이벤트 2회 모두 응모한 고객에게 특별한 기회를 마련했는데, 모두 참여한 고객 중 10명을 추첨해 오승환 선수의 사인볼을 증정할 예정이다.

iM뱅크 관계자는 “다인원 및 2인(커플, 부부 등) 회비 관리의 주기능을 비롯해 모임 공동 미션을 설정해 함께 경비 및 목표를 밀착 관리 및 달성하는 기능이 특징인 iM모임통장을 이용하고, 특별한 경험도 할 수 있는 본 이벤트에 많은 고객들의 참여를 바란다”고 희망했다.