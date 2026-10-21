문경시 도내 최초 종합민원실에 외국인 AI 소통 창구 ‘토마톡’ 설치·운영

경북 문경시는 도내 최초로 외국인 주민의 행정 편의를 높이고 언어로 인한 소통 사각지대를 해소하기 위해 지난 16일부터 문경시 종합민원실에 외국인 AI 소통 창구 ‘토마톡(TomaTok)’을 설치·운영한다.

토마톡은 100여 개 이상의 언어를 실시간으로 번역하는 AI 기반 소통 플랫폼이다.

외국인 민원인이 창구에 비치된 전용 기기 또는 플랫폼을 통해 자국어로 문의하면 한국어로 번역돼 담당 공무원에게 전달되고, 공무원의 답변도 민원인의 언어로 번역돼 제공된다.

이를 통해 언어 장벽을 낮추고 민원 처리 과정에서 발생할 수 있는 오해와 행정 착오를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

또한 텍스트뿐만 아니라 음성 인식과 음성 번역도 지원해 민원인이 별도의 입력 없이 음성으로 문의하고 답변을 들을 수 있다.

이번 사업은 행정안전부 허가 비영리법인인 사단법인 다문화 해피로(HappyRo)센터와 협력해 추진하며, 별도의 사업비 부담 없이 플랫폼 보증 지원도 무상으로 제공된다.

김학홍 문경시장은 토마톡 시범 체험 후 “외국인 주민이 증가하면서 맞춤형 행정서비스의 필요성도 커지고 있다”며 “외국어 인식이 상당히 빨라 실제 외국인이 방문할 경우 매우 유용할 것 같다. 국적과 언어에 관계없이 누구나 신속하고 정확한 행정서비스를 받을 수 있도록 포용적 민원 행정을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.