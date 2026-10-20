월미바다열차 빌려 프로포즈·워크숍 즐긴다…인천교통공사, '나만의 열차' 운영

인천 월미도의 바다와 개항장 일대를 달리는 월미바다열차를 단체 행사나 특별한 이벤트를 위한 프라이빗 공간으로 이용할 수 있게 된다. 기업 워크숍부터 프로포즈, 생일파티까지 다양한 목적에 맞춰 열차 한 편성을 단독으로 빌릴 수 있는 상품이 마련됐다.

20일 인천교통공사에 따르면 공사는 월미바다열차 단독 전세 상품인 ‘나만의 열차’를 출시하고 이날부터 이용 신청을 받는다.

▲월미바다열차 ⓒ인천광역시

이번 상품은 평일 유휴 운행 시간대를 활용해 새로운 관광 수요를 창출하고, 월미바다열차를 단순한 관광시설을 넘어 특별한 경험을 제공하는 공간으로 활용하기 위해 기획됐다.

열차 한 편성에는 최대 44명이 탑승할 수 있다. 이용 요금은 부가가치세를 포함해 화요일부터 금요일까지 평일 30만 원이며, 정기 운휴일인 월요일에 특별 운행을 이용할 경우 40만 원이다.

기업 행사와 임직원 워크숍, 기업회의·포상관광·컨벤션·전시(MICE) 등 비즈니스 목적은 물론 스몰 웨딩, 프로포즈, 생일 및 환갑 파티 등 개인 행사에도 이용할 수 있다.

이용객에게는 본 운행 전 최대 50분의 사전 준비 시간이 제공된다. 열차 내부 현수막 게시와 테마 장식, 음향·영상 설비 점검 등이 가능해 행사 목적에 맞는 공간 연출을 할 수 있다. 승·하차역과 출발 시간도 지정할 수 있으며, 서프라이즈 이벤트 등을 원하는 경우 월요일 특별 운행 등 맞춤형 서비스도 협의할 수 있다.

안전하고 쾌적한 이용 환경을 위한 관리도 이뤄진다. 인천교통공사는 전담 안전요원을 배치해 승하차 안내와 시설 이용 안전을 관리하고, 열차 내 스피커를 통해 인천 개항장과 월미도의 역사·문화를 소개하는 해설 방송도 제공할 예정이다.

음식물 반입은 시설 오염과 훼손을 방지하기 위해 원칙적으로 제한된다. 다만 오염 우려가 없는 간편 다과와 음료는 사전 협의를 거쳐 반입할 수 있다.

이용 신청은 운행일 기준 최소 7일 전까지 공식 담당자 이메일로 하면 된다. 자세한 이용 방법은 월미바다열차 예매 홈페이지와 인천교통공사 소셜미디어 채널에서 확인할 수 있다.

최정규 인천교통공사 사장은 “이번 ‘나만의 열차’ 서비스는 월미바다열차가 단순한 이동수단을 넘어 특별한 추억과 가치를 선사하는 프라이빗 랜드마크로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 지역 상권과 상생하는 관광 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.