과천지식정보타운 도서관 건립 탄력…내년 7월 착공 목표

경기 과천지식정보타운 도서관 건립사업이 행정안전부 지방재정 중앙투자 재심사에서 조건부 승인을 받으면서 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.

과천시는 지식정보타운 내 부족한 문화·교육 인프라를 확충하고 시민들에게 다양한 독서·문화 서비스를 제공하기 위해 추진 중인 도서관 건립사업이 이번 재심사를 통과했다고 20일 밝혔다.

▲과천지식정보타운 도서관 조감도 ⓒ과천시

시는 2023년 8월 중앙투자심사에서 조건부 승인을 받은 뒤 기본설계와 실시설계를 진행해 왔다. 이후 물가 상승 등에 따른 사업비 증가로 타당성 재조사와 중앙투자 재심사를 거쳤으며, 지식정보타운의 인구 증가와 지역 주민의 높은 도서관 이용 수요 등을 바탕으로 건립 필요성을 강조해 왔다.

과천지식정보타운 도서관은 갈현동 공공청사 3부지에 총사업비 570억 원을 투입해 연면적 약 7556㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로 조성된다.

유아·어린이 자료실과 일반 자료실을 비롯해 어린이 영어체험장, 미래형 체험공간, 청년문화예술공간, 미디어 관련 시설 등을 갖춘 복합문화공간으로 조성해 전 세대가 이용할 수 있도록 할 계획이다.

현재 실시설계는 마무리 단계에 있으며, 시는 재심사 승인 조건을 이행하고 후속 행정절차를 진행해 내년 7월 착공을 목표로 사업을 추진할 방침이다.

신계용 시장은 “시민들이 기다려 온 도서관이 차질 없이 건립될 수 있도록 남은 절차를 적극 추진하고, 모든 세대가 함께 이용할 수 있는 미래형 복합문화공간으로 조성하겠다”고 말했다.