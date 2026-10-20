정부, 우크라 공관원 일부 철수 결정…"우크라 쪽 전향적 조치 없다고 판단"

정부가 북한군 포로 송환 공개 관련 주우크라이나 대사 소환에 이어 공관원 일부 철수를 결정했다.

박두순 외교부 대변인은 20일 정례브리핑에서 "정부는 주우크라이나 대사 소환 조치 이후에도 우크라이나 측의 전향적 조치가 없는 상황에서, 우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존해 안전 확보가 어려운 점 등을 고려하여 공관원 일부 철수를 결정했다"고 밝혔다.

박 대변인은 "철수 시에도 대사대리를 중심으로 양국 간 필요한 외교 소통은 지속할 예정"이며 "영사 업무 인력은 전원 잔류하여 계속해서 재외국민 보호에 만전을 기할 것"이라고 설명했다.

박 대변인은 공관원 철수가 외교적 항의 뜻이냐는 질문에 "우리 정부의 입장을 이미 다양한 방식을 통해서 우크라이나 측에 전달했고, 그런 여러 상황 속에서도 전향적 조치가 없다고 판단해서 이런 조치를 마련하게 됐다"고 답했다.

철수 외 다른 조치도 검토 중이냐는 질문엔 "기본적으로 한·우크라 양국 간 원만한 협의를 통해서 원만한 해결책을 모색하는 게 저희 목적"이라며 "우리 측이 그동안 요청해 왔던 사안에 대해 우크라이나 측이 진정성을 갖고 전향적인 조치를 취하고 그다음에 양국 관계의 발전을 위해서 논의하는 단계로 가기를 기대하고 있다"고 말했다.

박 대변인은 현지 교민 보호 관련 "필수 인력 전원이 현지 잔류해 계속해서 재외국민 보호에 만전을 기할 것"이라며 "주우크라이나대사관은 현지 우리 국민들과 연락체계를 지속 유지하면서 안전 공지를 수시로 전파하고 일일 안전 점검, 대피 희망 시 필요한 지원 제공 등의 안전 조치를 지속 시행할 것"이라고 덧붙였다.