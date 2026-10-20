대전 중구, 거동 불편 주민에 방문미용서비스…통합돌봄 확대

▲중구다움 온 마을 방문미용 살롱 서비스 업무협약식 기념사진 ⓒ대전 중구

대전 중구가 거동이 불편하거나 외출이 어려운 돌봄 취약계층을 위해 가정으로 직접 찾아가는 미용서비스를 도입한다.

중구는 20일 대한미용사회 중굳이회(지회장 박종래)와 ‘중구 다움온 마을 방문미용살롱’ 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 통합돌봄 대상자 가운데 거동이 불편해 미용실을 이용하기 어려운 주민의 가정을 전문 미용인력이 직접 방문해 미용서비스를 제공하는 생활밀착형 돌봄사업이다.

협약에 따라 중구는 서비스 대상자를 발굴하고 이용비용을 지원하며, 대한미용사회 중굳이회는 전문 미용인력을 연계해 서비스를 제공한다.

특히 중구는 대전에서 처음으로 방문미용서비스를 통합돌봄체계와 연계하고 비용을 지원해 돌봄 취약계층의 개인위생 관리와 일상생활 유지를 도울 계획이다.

박종래 대한미용사회 중굳이회장은 “미용실 이용이 어려운 주민들에게 직접 찾아가는 서비스를 제공하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 중구와 협력해 지역 돌봄 수요에 적극 대응하겠다”고 말했다.

김제선 중구청장은 “이번 방문미용서비스가 필요한 곳에 먼저 찾아가 주민의 일상을 살피는 따뜻한 돌봄이 되길 바란다”며 “지역사회와 함께 주민 한 분 한 분의 일상을 보듬는 온 마을 통합 돌봄을 만들어가겠다”고 밝혔다.