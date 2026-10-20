인천시, 재난방송 체계 개선…심야 대형재난 신속 전파 지원

인천광역시가 재난 발생 시 시민들에게 필요한 정보를 신속하고 정확하게 전달하기 위해 지역 방송사와 협력해 재난방송 체계 개선에 나선다. 특히 심야 시간대에는 대형재난을 중심으로 방송 요청 기준을 구체화해 시민 안전을 위한 정보 전달 체계를 강화할 계획이다.

인천시는 20일 지역 방송사 관계자와 재난 분야 전문가 등이 참석한 가운데 ‘2026년도 인천광역시재난방송협의회’를 열고 재난방송 실시기준 개선방안을 논의했다고 밝혔다.

▲‘2026년도 인천광역시재난방송협의회’ 참석자들 기념촬영 ⓒ인천광역시

이날 협의회에서는 재난 유형과 시간대별 특성을 반영한 재난방송 실시기준 개정안을 중점적으로 다뤘다. 주간인 오전 6시부터 자정까지는 기존 기준을 유지하고, 심야 시간대인 자정부터 오전 6시까지는 대형재난을 중심으로 방송을 요청하도록 기준을 구체화했다.

화재의 경우 소방대응 2단계 이상, 집중호우는 하천 수위가 경계 단계에 해당하면 시간대와 관계없이 즉시 방송을 요청하도록 했다. 이를 통해 재난 상황에 따른 신속한 정보 전달과 시민들의 선제적인 대응을 지원할 방침이다.

시는 지난해 6월부터 지역 방송사와 협력해 재난방송을 시행하고 있으며, 올해 8월에는 기존 단방향 상황전파시스템을 양방향으로 고도화해 방송사와 실시간으로 정보를 공유할 수 있도록 했다.

시는 앞으로도 지역 방송사 및 재난 분야 전문가와 협력해 재난방송 체계를 지속적으로 개선하고, 시민들에게 필요한 정보가 적시에 전달될 수 있도록 대응 역량을 강화할 계획이다.

서용성 시 안전상황실장은 “재난 상황에서 신속하고 정확한 정보 전달은 시민의 생명과 안전을 지키는 핵심 요소”라며 “지역 방송사와 긴밀히 협력해 시민 안전의 골든타임 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.