전주 하늘공원·기지제서 31일 자전거 행진…누구나 참여 가능

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전북 전주시가 덕진동 하늘공원과 혁신동 기지제 수변공원에서 시민과 함께하는 자전거 행진 행사를 개최한다.

오는 31일 열리는 이번 행사는 자전거 이용 문화 확산과 공영자전거 '꽃싱이' 이용 활성화를 위해 마련됐으며 오전 10시 개회식과 안전교육을 시작으로 두 곳에서 동시에 진행된다.

덕진동에서는 '2026 덕진 전주천 자전거 타는 날' 행사가 열리며 참가자들은 오전 10시 30분 하늘공원을 출발해 어은쌍다리를 돌아오는 코스를 달린다.

혁신동에서는 기지제 수변공원을 출발해 천변을 따라 농수산대학교를 왕복하는 자전거 행진이 진행된다.

참가자들은 자전거에 '제2차 공공기관 유치 및 전북금융중심지 지정'을 촉구하는 깃대를 달고 달릴 예정이다.

자전거가 없는 시민도 현장에서 공영자전거 '꽃싱이'를 무료로 빌려 참여할 수 있으며 자전거 점검·수리센터와 안전교육 등 다양한 프로그램도 운영된다. 시는 시민 자전거보험과 자전거 여권 등 관련 정책도 안내할 계획이다.

참여를 원하는 시민은 오는 21일부터 30일까지 행사 포스터 QR코드로 신청하면 되며 행사 당일 현장 접수도 가능하다.

백미영 시 대중교통국장은 "공영자전거 '꽃싱이'를 더욱 친숙하게 접하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.