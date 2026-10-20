‘제18회 강릉커피축제’ 손님맞이 준비 완료

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 오는 21일부터 25일까지 강릉커피거리와 송정 솔밭 등 강릉시 일원에서 열리는‘제18회 강릉커피축제’가 개막을 앞두고 행사장 조성과 안전 점검 등 막바지 준비에 한창이라고 20일 밝혔다.

강릉문화재단은 지난 14일부터 16일까지 행사장 주변 환경정비를 실시했으며, 지난 19일부터 20일까지 글로벌 커피라운지와 커피섬, 판매 부스, 전기 시설 등 주요 시설물을 설치했다.

▲오는 21일부터 25일까지 강릉커피거리와 송정 솔밭 등 강릉시 일원에서 열리는‘제18회 강릉커피축제’가 개막을 앞두고 행사장 조성과 안전 점검 등 막바지 준비에 한창이다. (과거 사진) ⓒ강릉시

방문객의 편의를 위해 행사장 내 종합안내소를 포함한 안내소 3개소와 화장실, 시음장, 포토존, 포토부스 등을 운영한다. 또한 행사장 안내 방송을 통해 프로그램 일정과 교통·안전 정보를 제공하고, 커피크닉존과 노천카페 등 휴게공간을 조성해 방문객들이 강릉의 바다와 솔밭에서 여유롭게 커피를 즐길 수 있도록 할 계획이다.

또한, 안전한 축제 운영을 위해 개막 전 시설물과 전기·소방 등 분야별 안전점검을 시행하고, 축제 기간에는 현장 상황실을 중심으로 관계 기관과 비상연락 및 대응체계를 유지할 방침이다.

아울러 행사장 주요 지점에는 안전관리 인력을 배치해 방문객 이동 동선과 인파 밀집 상황을 관리하고, 응급상황 발생 시 관계 기관과 긴밀히 협력해 신속하게 대응할 계획이다.

강릉문화재단 관계자는 “축제 개막을 앞두고 행사장 시설과 방문객 편의시설, 안전관리체계 등을 최종 점검하고 있다”며, “시민과 관광객이 강릉의 바다와 커피를 안전하고 편안하게 즐길 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.